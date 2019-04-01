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新北搶救蹦火仔 提高收購價 出錢買磺火

2019-04-01 23:48聯合報 記者張曼蘋施鴻基魏翊庭╱新北報導

新北市金山「蹦火仔」漁船，全世界僅存4艘，是珍貴的文化資產。圖／新北市漁業處提供
新北市金山「蹦火仔」漁船，全世界僅存4艘，是珍貴的文化資產。圖／新北市漁業處提供
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僅4艘的金山蹦火仔捕魚是全台消失中的13種傳統漁法之一，2015年登錄為新北市民俗，保存者為新北市金山區漁會；不過，新北市議員張錦豪指出，「魚變少、船員雇不起是現在最大的問題」，呼籲市府只要提供一點預算，不要以成本概念考量，就可以協助文化傳承。

新北市文化局表示，目前已出版蹦火仔口述歷史影像紀錄專輯及口述歷史專書，去年啟動該案民俗保存維護計畫的研擬工作，預計今年結案，後續將依此保存維護計畫邀集在地團體，進行相關傳習傳承、教育推廣或活化等工作。

文化局去年也提報蹦火仔至文化部文化資產局，申請登錄為國家級民俗，希望喚起注意，讓中央資源挹注，使此項無形文化資產繼續流傳。

其實蹦火仔長久以來都有熄燈疑慮，最大問題是漁民的經濟，因為出海沒什麼賺頭，地方老早就抱怨，政府認定是地方重要文化資產、行銷觀光的同時，卻看不到長期關懷或回饋，反而變成公關或旅遊公司獨攬，說難聽點是在「利用」漁民。

張錦豪表示，今年1月他就請市府漁業處實質補貼，但2個多月來沒有結果，漁民都覺得缺乏誠意。他強調蹦火仔重要的文化不只是捕魚，他向漁業處長汪昭華建議，保證提高收購價，從現在每公斤8到9元提高到15元；由政府出資協助購置捕魚耗材；以活動方式結合觀光，辦活動表演提供補助。漁業處則回應表示，收購價可提高到10元，市府可提供經費購置磺火；但補助活動還要再研議。

蹦火仔漁民金山文化資產
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