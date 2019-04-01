親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

手帕擦屁屁 拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

大安區全家福社區海砂屋都更案 審議修正通過

2019-04-01 19:46中央社 台北1日電

被列管為海砂屋北市大安區全家福社區近兩年陸續發生天花板無預警崩塌，住戶安全堪憂。台北市都市更新及爭議處理審議委員會今天進行審議，決議「修正後通過」都更案。

台北市都更處今天發布新聞稿表示，全家福社區位於大安區臥龍街及臥龍街272巷路口，為台北市建管處列管的高氯離子建築物（海砂屋）。

都更處指出，全家福社區去年4月就發生天花板無預警崩塌事件，今年春節年假期間又發生有民眾在如廁時遭遇天花板崩塌，居住安全堪憂，社區主委在今年2月中旬邀集住戶向台北市長柯文哲陳情，盼能加速審議社區都更案。

全家福社區都更案於民國106年12月25日報核時同意比例為80%，去年4月達90%門檻，隨後於今年3月7日辦理聽證。

都更處表示，台北市都市更新及爭議處理審議委員會今天召開全家福社區海砂屋都更案審議會，並由台北市都發局長黃景茂親自主持，會中經審議委員仔細討論並確認地面層街角開放空間全部開放後，決議「修正後通過」。

社區主委林同聲表示，代表全家福社區致上最誠摯的感謝；與會住戶在會後還手寫大字報感謝台北市政府；同意戶也對未同意戶喊話，盼能儘快與實施者達成協議，創造雙贏。

都更處說，北市府十分重視都市更新的推動，海砂屋都更案因危及住戶安全、同意比例達90%以上且無爭議的案件，北市府會比照168專案納入快軌程序，優先排入都市更新審議會，以加速推動。

北市都更海砂屋
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

新北市紀錄片獎 參賽件數創新高

2019-04-01 14:25

請假去媽祖遶境惹議 柯：台灣首長要全年無休？

2019-04-01 14:18

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

土城大墓公聯合祭祀 侯友宜：一棒棒傳下去

2019-04-01 11:19

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

染毒、染黃列管／旅宿業者憂無妄之災 新北民眾叫好

2019-04-01 00:09

新北旅宿涉不法 第二次查到就勒令停業

2019-04-01 00:05

是你嗎？ 北捷第100億人次 就在新莊站

2019-03-31 23:36

華光特二延租卡關 市場改建恐回原點

2019-03-31 23:25

柯關懷退休人員 今年釋三萬職缺

2019-03-31 23:22

星期人物／28歲就當上議員 耿葳「只開心10秒」

2019-03-31 23:17

審議即把關 開發、文資保存雙贏

2019-03-31 22:42

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

宜蘭五結砂石常掉滿地 1月十多起未來將開罰

2019-04-01 07:36

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

基港釣魚平台 管理經驗可借鏡

2019-03-31 23:17

誰「借」走無藍害OLED路燈？ 司馬庫斯盼快還

2019-04-01 00:36

新化區機車考照練習場啟用

2019-04-01 11:14

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

看問題／內壢後站不便未改 卻寄望桃園鐵路地下化？

2019-04-01 00:26

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

育嬰假員工無考績 最高罰30萬

2019-03-31 23:38

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

入藤枝遊樂區 可共乘小黃

2019-03-31 22:51

高市全面LED路燈 明年底實現

2019-03-31 23:42

宋江陣初賽 許淑華來了

2019-03-31 23:35

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top