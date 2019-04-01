大安區全家福社區海砂屋都更案 審議修正通過

2019-04-01 19:46 中央社 台北1日電



被列管為海砂屋的北市大安區全家福社區近兩年陸續發生天花板無預警崩塌，住戶安全堪憂。台北市都市更新及爭議處理審議委員會今天進行審議，決議「修正後通過」都更案。

台北市都更處今天發布新聞稿表示，全家福社區位於大安區臥龍街及臥龍街272巷路口，為台北市建管處列管的高氯離子建築物（海砂屋）。

都更處指出，全家福社區去年4月就發生天花板無預警崩塌事件，今年春節年假期間又發生有民眾在如廁時遭遇天花板崩塌，居住安全堪憂，社區主委在今年2月中旬邀集住戶向台北市長柯文哲陳情，盼能加速審議社區都更案。

全家福社區都更案於民國106年12月25日報核時同意比例為80%，去年4月達90%門檻，隨後於今年3月7日辦理聽證。

都更處表示，台北市都市更新及爭議處理審議委員會今天召開全家福社區海砂屋都更案審議會，並由台北市都發局長黃景茂親自主持，會中經審議委員仔細討論並確認地面層街角開放空間全部開放後，決議「修正後通過」。

社區主委林同聲表示，代表全家福社區致上最誠摯的感謝；與會住戶在會後還手寫大字報感謝台北市政府；同意戶也對未同意戶喊話，盼能儘快與實施者達成協議，創造雙贏。

都更處說，北市府十分重視都市更新的推動，海砂屋都更案因危及住戶安全、同意比例達90%以上且無爭議的案件，北市府會比照168專案納入快軌程序，優先排入都市更新審議會，以加速推動。