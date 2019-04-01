廣興濕地賞鳥秘境猛禽天堂 打造生態教室

2019-04-01 19:20 中央社 新北1日電



新北市新店區廣興濕地是大台北地區知名的猛禽祕境，也是愛鳥人士口耳相傳的寶地。市府水利局表示，長期關注廣興濕地生態保育，秘境水圳週邊綠化復育後，已有蝴蝶翩翩飛舞。

市府水利局今天表示，廣興濕地位於新店區，受到水源保護區的開發限制，得天獨厚的原始環境造就水域及陸域豐富的生態多樣性，更可見到黑鳶、過境遷徙的成群灰面鵟鷹、魚鷹等。

台灣唯一最大迷鳥白尾海鵰也會在廣興濕地現蹤，日前有30多隻的埃及聖鷺在天空盤旋，引起鳥友相互傳遞鳥蹤。經常前往拍攝的鳥友羅世銘今天接受中央社訪問表示，上星期鳥況不錯，鷺科數量約30隻，黑鳶同時出現13隻，還經常在水面上抓魚。

羅世銘曾拍到知名的白尾海鵰，他說，這隻被譽為「台灣奇鳥」的猛禽，秋冬春三季都會造訪廣興，成為愛鳥人士口耳相傳的猛禽秘境。日前有香港鳥友在臉書（Facebook）上探詢鳥況，計畫來台灣攝影，廣興濕地成為被推薦的熱門攝影點之一。

水利局表示，在廣興濕地附近附近的屈尺國小廣興分校旁，有條靜謐的水圳隱藏在公園與校園間，山上的湧泉緩緩注入水圳，曾為上一代長輩口中的秘密戲水基地，記憶中的螢火蟲、鱸鰻、烏龜、螃蟹、魚，都是茶餘飯後的話題。

這條令人懷念的美麗水圳，因雜草覆蓋而淤塞，珍貴的親水場域逐漸慢慢被大家遺忘。市政府水利局與春雷環境學社共同辦理「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」，號召志工與居民為水圳除草，恢復為潺潺流動的活水。

水利局計畫未來結合生態課程規劃、營造水生作物區及可食地景區，打造濕地解說教室，作為生態課程教育場域，學童及參與民眾在寓教於樂中體驗環境復育理念。

春雷環境學社正推動廣興濕地的友善產業復甦，在原本不具水土保持的坡地檳榔林內，推廣複層種植具水土保持功能的咖啡樹，達到水土涵養功能，並創造在地風土的友善咖啡產業，並以低碳生態特色遊程，創造人與土地共好的永續產業。

水利局說，結合公園步道的林下空間多元發展，水圳的美融合當地友善小農市集，與特色咖啡產業，除能親身體驗農業文化，別賦教育意義，創造在地特色的永續發展，歡迎民眾到廣興濕地踏青，倘佯在大自然美景，體會濕地親水生態及賞鳥天堂。