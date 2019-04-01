萬里發愛心物資 白米、紅包還有豬肉

2019-04-01 20:33 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



北海岸關懷弱勢協會到萬里區發愛心物資，從衛生紙、雞蛋，甚至還有一袋袋的生豬肉。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 北海岸關懷弱勢協會今(1)日在清明連假來到萬里區發愛心物資，總共105戶的弱勢家庭，物資從衛生紙、雞蛋，甚至還有一袋袋的生豬肉，希望北海岸的弱勢民眾在慎終追遠的清明祭祖時節，都能夠為先祖煮一頓豐盛料理，而平時的生活也可以衣食無缺。

北海岸關懷弱勢協會邀集板橋扶輪社、佳邦營造有限公司、虛空無極慈玄宮還有豬肉王子慈善團員等多個善心團體來到萬里發放物資，每年在過年前都會有一次的愛心物資發放，今年在清明連假再度來發物資，希望北海岸的弱勢民眾在清明祭祖時節，都能夠為祖先煮一頓豐盛料理。

板橋北區扶輪社長鄭明煌指出，物資都是柴米油鹽等民生必需品，從衛生紙、雞蛋甚至還有一袋袋的生豬肉，都是民眾平日裡生活必需的物資，而最後還有營造公司的董事長夫婦發贈500元的紅包，希望給予弱勢族群最實質的協助。

佳邦營造有限公司董事長呂長安表示，‘平日裡在工作上努力，而行有餘力時這些善心人士也希望能夠盡自己所能協助弱勢族群，這次的對象從老人、新住民、婦幼與社區關懷戶都有，在有限的公家資源外透過民間善心的力量，讓資源挹注到實際需要幫助的民眾手中，拋磚引玉讓更多善心一同來關注弱勢的需求。