清明掃墓小心恙蟲病 新北出現3確診病例

2019-04-01 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



再過幾天就是清明連假，新北市衛生局統計，今年截至上月29日止，新北市共有3例恙蟲病確診病例，且曾有山區、草叢等活動史。疾病管制科科長許玉芬表示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，主要流行於夏季，若遭帶有立克次體的恙蟎叮咬，經過9至12天的潛伏期，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約一周後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處常會出現無痛性焦痂，死亡率高達60％。

許玉芬指出，今年截至3月29日，新北市共有3例恙蟲病確診病例，雖然相較近5年平均3.8例，略為減少，但還是要多注意，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，主要流行於夏季，自4月開始出現，5月進入流行季，6至7月達高峰，感染場域以山區及草叢為主。

許玉芬表示，恙蟲病是經由恙蟎叮咬而感染，恙蟎常停留於草叢中伺機攀附到動物或人體上，民眾掃墓與郊外踏青時，請務必穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，為避免恙蟎攀附衣物而叮咬人體，離開草叢後應儘快沐浴且換洗全部衣物。