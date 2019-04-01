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新北藍營立委第二梯登記公告 主委盼坐七望八

2019-04-01 17:05中央社 新北1日電

中國國民黨新北市立委參選人提名登記今天公告5個選區，於8日起至10日截止登記。黨部主委李乾龍表示，國民黨在新北市整體立委席次盼望朝坐七望八邁進，更希望回到以往榮景。

國民黨在新北市目前有2席立委，包括永和區的林德福、新店區的羅明才。

市黨部今天由主委李乾龍公告第5（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）、6（板橋西區65里）、7（板橋東區61里）、8（中和區76里）、10（土城、三峽）選區的提名登記。

李乾龍分析，新北市第2選區（蘆洲）、3選區（三重）為比較艱困的選區，希望與第4選區（新莊）可以趕快協調尋求適當人選出馬。

面對民進黨的現任立法委員，李乾龍說，國民黨趁著氣勢不錯與民心思變，希望可以坐七望八，甚至朝更多的席次邁進，恢復全盛時期10席光景。

國民黨今天公告的選區中，第5選區有前立委黃志雄表態挑戰現任立委蘇巧慧。

第6選區（板橋西區）有市議員林國春及市議員周勝考表態爭取提名；民進黨現任立委張宏陸也面臨黨內市議員何博文角逐爭取提名。

第7選區（板橋東區）有不分區立委柯志恩表態，已在街頭懸掛看板，若無意外則將與民進黨現任立委羅致政對決。

第8選區為前立委張慶忠的兒子張智倫、市議員邱烽堯、市議員金瑞龍表態，爭取提名。民進黨在本選區則有現任立委江永昌面臨同黨籍前市議員林秀惠爭取黨內提名。

第10選區為前立委盧嘉辰、前立委李嘉進、市議員黃永昌、市議員林金結表態，獲提名者將挑戰對手現任民進黨立委吳琪銘。

今天公告受理領表、登記8日起至10日止，領表費為新台幣10萬元，作業費為50萬元，保證金為50萬元。

李乾龍表示，登記後於17日前協調初選制度採全民調或黨員投票，及政見發表會相關事宜。民意調查將於18日至5月10日期間辦理，將於5月15日前向黨中央提報提名名單。

今天是第二梯次登記公告， 第三梯次將公告第1選區（淡水、林口、泰山、石門、三芝、八里）和第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）。先前第一波登記，第9選區（永和及中和17里）採全民調作業，將在4月中進行。

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