清明連假捷運免費搭 北市15萬兒童受惠

2019-04-01 17:05 中央社 台北1日電



兒童節即將到來，台北市社會局規劃「台北兒童月」，除了多家兒童育樂館免費開放兒童入場，並推出6歲以上未滿12歲兒童可憑證免費搭捷運優惠，讓親子可「捷伴」出遊。

4月4日兒童節將至，台北市社會局發布新聞稿指出，4日至7日清明連假，台北市6歲以上、未滿12歲兒童，憑數位學生證或兒童優惠卡即可免費搭乘台北捷運，預計15萬兒童受惠。

此外，為歡慶兒童節，多家兒童育樂場所免費開放兒童入場，如兒童新樂園、動物園、科學教育館、天文館等，加上捷運搭乘優惠，讓父母可以帶孩子暢遊無阻。