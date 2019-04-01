台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04 中央社 新北1日電



台北東區黃金路段名店熄燈，引發政府和人民反思近幾年東區店面的出走潮和空置問題。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 新北市政府經濟發展局指出，許多知名業者因高昂的租金退出台北市東區，轉至新北發展，形成業者在「台北熄燈、新北點燈」的「甜甜圈效應」，市府盼吸引更多業者到新北落腳。

新北市經發局長何怡明表示，「甜甜圈效應」主要是以新北位於台北市周圍且發展更暢旺的意向，其中包括商業及都市發展的概念，可以有不同的解讀。

她表示，在新北市政府的觀察上，新北市為台灣工業及商業登記之首，大新板地區為翻轉新北最具影響力核心，發揮新商業遷徙磁吸效果，呈現台北市商業往四周發展所呈現「新北甜甜圈」，在新北租金水準相對低廉下所形成經濟發展及消費互有消長的情形。

新北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長張榮隆表示，現已有許多業者透過媒合機制尋找適合的標的，相較台北東區店租每月每坪超過新台幣1萬元，板橋中山路一帶每月每坪租金約2000元至3000元間，極具競爭優勢，以及符合大新板地區複合型機能的消費特性。

經發局表示，近年網路購物盛行，民眾實體消費模式從單純購物演變成享樂型消費，深深影響商圈發展，但以複合消費型為主的府中商圈未受影響。

經發局強調，大新板地區擁有五鐵共構的交通區位優勢，再搭配近年市府成功招商進駐的凱薩、希爾頓及趣淘漫旅等飯店進駐，吸引許多國際觀光客消費購物，人潮一年比一年多，板橋捷運站進出人次自104年的144萬人次成長至107年161萬人次，成長率高達11%。顯示大新板地區具有豐厚的商業發展能量。