新北市紀錄片獎 參賽件數創新高

2019-04-01 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ╱新北報導



2019新北市紀錄片獎徵件，參賽數創新高，共計137件，今年入選題材包括人物故事、家庭關係、弱勢族群、土地關懷、環境保護、醫療、文化傳承、歷史探索、音樂藝術、原住民及性別議題等，24部影片將於4月25、26兩日進行公開審片，選出12部優選影片，每部提供1萬美元的拍攝獎金及監製的實質協助。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎邁入第九年，今年報名的參賽影片，件數破紀錄達到137件，是去年的兩倍，吸引海內外的紀錄片工作者參賽，拍攝足跡遍及美國、印度、香港、日本、澳洲、緬甸及俄國等地，顯見新北市紀錄片獎徵件9年以來，除了不限主題外，故事的地域性越來越廣，透過鏡頭帶給觀眾更國際化的視野，本屆與全球華人紀錄片提案大會CCDF合作，將從12部優選當中提供3個名額直接進入正式提案會，有機會與來自全球超過50位國際紀錄片製片接觸，拓展在國際間的發展。

本次初審邀請全球華人紀錄片提案大會CCDF總監蘇淑冠、獨立紀錄片工作者曾文珍導演、黃建亮導演、黃嘉俊導演以及資深國際紀錄片製作人韓欣欣等五位評審，評審認為新北市紀錄片獎已逐漸變成「全民運動」，報名參賽者身份更顯多元。

新聞局表示，2019年新北市紀錄片獎將於4月25、26日於新北市政府511簡報室舉行公開審片，比照國際紀錄片提案模式辦理，選出12部優選影片，各頒予1萬美元拍片獎金，並進行為期半年的後續拍攝及剪輯，期間由專業紀錄片製片或導演指導，直至完成作品。最後透過決審選出前三名，分別頒發新臺幣10、8、6萬元獎金。

關於新北市紀錄片系列活動：

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