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太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市今年度續推獎勵全間屋頂設置太陽光電系統補助計畫，今正式開放申請，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，每案最高達150萬元，4月30日收件截止。經發局指出，目前新北轄內裝設的太陽能年發電量相當約萬里區一年家戶所需。

經發局長何怡明表示，新北市自2013年起積極推動城市太陽能發展，率先北台灣縣市，從公部門示範作起，推動公有屋頂逐年建置太陽光電系統，同時在民間，透過「設置獎勵補助」及「結合金融業者提供綠能設置融資貸款」等全面協助資金融通。

迄今，新北市轄內已有502件案件，設置容量共27,820kWp（千瓦），年發電量達2600萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量。未來更設定以每年成長10,000 kWp（千瓦）為推動目標。

經發局說明，設置太陽光電系統有長達20年穩定售電收入，更有隔熱降溫效果，具降低夏季屋內空調功能，以及帶動電費減少的附加效益。以北部來說，平均10至12年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，適合住家及工廠屋頂裝設。

經發局表示，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，相當總設置經費的2成至3成，補助辦法已公告於經發局網站（https://reurl.cc/L54GX）。若申請案件補助額度超過補助預算額度，將採公開抽籤方式決定受補助對象。

此外，為協助民眾瞭解太陽光電系統，並試算設置成本與發電效益，新北市府今年度建置再生能源資訊平台(http://www.edbeis.com.tw/map.html)，民眾可於平台以地圖查詢所有公有案場設置太陽光電系統的建置資訊、即時發電量與累計發電量，清楚掌握實際案場的發電情形。

有不少廠商會在屋頂裝設太陽能板，夏天可以降低室內溫度。報系資料照，記者魏翊庭／攝...
有不少廠商會在屋頂裝設太陽能板，夏天可以降低室內溫度。報系資料照，記者魏翊庭／攝影
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