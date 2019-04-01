太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市今年度續推獎勵全間屋頂設置太陽光電系統補助計畫，今正式開放申請，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，每案最高達150萬元，4月30日收件截止。經發局指出，目前新北轄內裝設的太陽能年發電量相當約萬里區一年家戶所需。

經發局長何怡明表示，新北市自2013年起積極推動城市太陽能發展，率先北台灣縣市，從公部門示範作起，推動公有屋頂逐年建置太陽光電系統，同時在民間，透過「設置獎勵補助」及「結合金融業者提供綠能設置融資貸款」等全面協助資金融通。

迄今，新北市轄內已有502件案件，設置容量共27,820kWp（千瓦），年發電量達2600萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量。未來更設定以每年成長10,000 kWp（千瓦）為推動目標。

經發局說明，設置太陽光電系統有長達20年穩定售電收入，更有隔熱降溫效果，具降低夏季屋內空調功能，以及帶動電費減少的附加效益。以北部來說，平均10至12年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，適合住家及工廠屋頂裝設。

經發局表示，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，相當總設置經費的2成至3成，補助辦法已公告於經發局網站（https://reurl.cc/L54GX）。若申請案件補助額度超過補助預算額度，將採公開抽籤方式決定受補助對象。