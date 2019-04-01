親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

北市警推反毒微電影 前進校園防堵染毒

2019-04-01 12:41中央社 台北1日電

台北市警察局今天前進國小校園宣導反毒，並播放由藝人夏于喬、陳建州和網紅「館長」陳之漢所演出的反毒公益微電影。

市警局和權可易資訊股份有限公司今天在北市大安區幸安國小共同舉辦「反毒英雄前進校園」宣導活動記者會，台北市長柯文哲、市警局長陳嘉昌、刑事局長黃明昭和宣澤科技股份有限公司董事長宣明智都出席。

同時，現場也播放「真愛你我 歲歲平安」反毒公益微電影，片中飾演臥底刑警的陳建州（黑人）也親自到場，向學弟妹們宣導新興毒品的危害性與易誤食毒品態樣。

陳嘉昌致詞表示，校園反毒工作刻不容緩，希望透過今天校園首站活動，在北市學校發動禁絕校園毒品，也呼籲同學們若發現校園內的可疑人事物，可盡快通報警方偵查，一起致力反毒。

黃明昭也說，警政機關近幾年致力反毒、緝毒工作，努力挖出校園毒品案黑數，透過相關單位落實緝毒以防制青少年染毒，同時也希望透過反毒公益微電影加強宣導。

宣明智則表示，公司將捐贈毒品檢驗試劑給台北市政府，以提供學校採用，透過防毒工具建立校園防禦系統，也呼籲同學們要對校園「怪怪的」人事物提高警覺，及早拆除校園毒品「未爆地雷」。

市警局表示，權可易公司為響應政府「反毒」，日前和警政署合作拍攝「真愛你我 歲歲平安」反毒公益微電影，並邀請藝人夏于喬、陳建州、「館長」所飾演的警民，合作成立「反毒英雄聯盟」，誓言守護人民，讓社會大眾都能「歲歲平安」。

活動現場除播放反毒公益微電影外，也展示新興毒品態樣、進行有獎徵答，以加強學童反毒、防毒觀念，全面防堵毒品進入校園。

大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

土城大墓公聯合祭祀 侯友宜：一棒棒傳下去

2019-04-01 11:19

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

染毒、染黃列管／旅宿業者憂無妄之災 新北民眾叫好

2019-04-01 00:09

新北旅宿涉不法 第二次查到就勒令停業

2019-04-01 00:05

是你嗎？ 北捷第100億人次 就在新莊站

2019-03-31 23:36

華光特二延租卡關 市場改建恐回原點

2019-03-31 23:25

柯關懷退休人員 今年釋三萬職缺

2019-03-31 23:22

星期人物／28歲就當上議員 耿葳「只開心10秒」

2019-03-31 23:17

審議即把關 開發、文資保存雙贏

2019-03-31 22:42

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

新北新門牌爭議 侯友宜：已交代要兼顧美學及實用

2019-03-31 11:36

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26
看更多

熱門文章

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 14:56

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-03-31 17:16

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 13:55

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次

2019-03-31 18:18

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42

影／軟體工程師換跑道學整復開業 老父送芭樂請客

2019-03-31 18:15

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

祝未來主人翁兒童節快樂 苗栗有好「禮」

2019-03-31 17:16

宜蘭五結路上常見掉砂石 1月18日起將開罰

2019-04-01 07:36

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

誰「借」走無藍害OLED路燈？ 司馬庫斯盼快還

2019-04-01 00:36

溫室春果助攻 全台葡萄面積縮減產值逆勢成長

2019-03-31 18:25

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

雲林斗南今年不發敬老金 鎮長：前朝沒編列經費也無奈

2019-03-31 16:05

精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37

看問題／內壢後站不便未改 卻寄望桃園鐵路地下化？

2019-04-01 00:26

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

好事多磨 麻豆圖書館斥資千萬啟用鄉親驚豔

2019-03-31 17:19

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

育嬰假員工無考績 最高罰30萬

2019-03-31 23:38

三月埔里也瘋媽祖 天后宮請北港朝天宮媽祖前來遶境

2019-03-31 17:14

兒童節「我們兒童最快樂」 苑裡鎮立體育館化身歡樂城

2019-03-31 14:36

基港釣魚平台 管理經驗可借鏡

2019-03-31 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top