北市警推反毒微電影 前進校園防堵染毒

2019-04-01 12:41 中央社 台北1日電



台北市警察局今天前進國小校園宣導反毒，並播放由藝人夏于喬、陳建州和網紅「館長」陳之漢所演出的反毒公益微電影。

市警局和權可易資訊股份有限公司今天在北市大安區幸安國小共同舉辦「反毒英雄前進校園」宣導活動記者會，台北市長柯文哲、市警局長陳嘉昌、刑事局長黃明昭和宣澤科技股份有限公司董事長宣明智都出席。

同時，現場也播放「真愛你我 歲歲平安」反毒公益微電影，片中飾演臥底刑警的陳建州（黑人）也親自到場，向學弟妹們宣導新興毒品的危害性與易誤食毒品態樣。

陳嘉昌致詞表示，校園反毒工作刻不容緩，希望透過今天校園首站活動，在北市學校發動禁絕校園毒品，也呼籲同學們若發現校園內的可疑人事物，可盡快通報警方偵查，一起致力反毒。

黃明昭也說，警政機關近幾年致力反毒、緝毒工作，努力挖出校園毒品案黑數，透過相關單位落實緝毒以防制青少年染毒，同時也希望透過反毒公益微電影加強宣導。

宣明智則表示，公司將捐贈毒品檢驗試劑給台北市政府，以提供學校採用，透過防毒工具建立校園防禦系統，也呼籲同學們要對校園「怪怪的」人事物提高警覺，及早拆除校園毒品「未爆地雷」。

市警局表示，權可易公司為響應政府「反毒」，日前和警政署合作拍攝「真愛你我 歲歲平安」反毒公益微電影，並邀請藝人夏于喬、陳建州、「館長」所飾演的警民，合作成立「反毒英雄聯盟」，誓言守護人民，讓社會大眾都能「歲歲平安」。

活動現場除播放反毒公益微電影外，也展示新興毒品態樣、進行有獎徵答，以加強學童反毒、防毒觀念，全面防堵毒品進入校園。