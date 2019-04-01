推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲（圖）上午前往幸安國小，參與前進校園宣導活動記者會。記者許正宏／攝影 分享 facebook

受到韓流影響，台北市長柯文哲的網路聲量下滑，就連媒體曝光度也連帶受影響，如今傳出柯營有意發展如「實境秀」的帶狀節目，希望可以呈現柯文哲真實的一面之外，也同時掌握話語權。此外，甚至有新北的粉絲團則是想為柯舉辦政策辯論，好幫柯宣傳。

對此，柯文哲今受訪直言「不清楚」，甚至反問媒體「你聽誰講的」，至少他不曉得，「何時要辦」，「我不曉得這個計畫」。

至於如果真的推實境秀，是否會像電影《楚門的世界》？柯文哲則是笑說，其實自己到哪裡，攝影機都跟著啊。