土城大墓公聯合祭祀 侯友宜：一棒棒傳下去

2019-04-01 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市土城大墓公今進行清明祭祀典禮。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

清明節將至，新北市土城區大墓公今天上午舉辦清明祭祀典禮，現場上百名信眾參與。新北市長侯友宜也入大墓公祭祀，表示大墓公一直以來給地方民眾力量，祭祀典禮遵照古典，一棒一棒傳下去，這不是只是拜拜而已，是精神文化的資產，大家要珍惜。

侯友宜表示，大墓公主祀保家衛國而犧牲的無主英魂，是板橋、中和、土城擺接堡的信仰中心，每年大墓公更會舉辦祭典，感念無名義民護佑地方，具有緬懷先民墾拓的意義。

新北市神明會大墓公董事長盧國雄說，今年是大墓公立塚230週年，埕前佇立大型黑狗，標誌著大墓公位處「黑狗穴」的風水寶穴上，在「前有照，後有靠，左青龍，右白虎」格局中，讓大墓公神威與精神更加發揚，嘉惠世代子弟。

盧國雄表示，大墓公祭祀的是清朝年代的林爽文案事件、漢番衝突跟泉漳械鬥，三大事件中不幸犧牲的亡魂，居民感念而建立，祭祀香火至今綿延不絕，曾讓信眾順利找回失竊物，也曾幫助警方破案等神蹟傳出。