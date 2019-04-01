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新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市去年積極增設特色公園及共融遊戲場，新北市長侯友宜日前視察中和錦和運動公園，在臉書貼文喊出2年再推28所適合各年齡層的「樂齡公園」，就有網友留言「為什麼新店都沒有一座特色公園？」對此新店區公所表示，下半年新店有多所公園都會增設特色遊具，往特色公園邁進。

新北市新店區目前僅三民公園有共融式鞦韆，但規模不大，經議員爭取，新店區公所規畫在央北重劃區的 十四張歷史公園內設置共融式遊戲場，去年先後和還我特色公園行動聯盟及身心障礙聯盟、在地家長、里長座談，針對共融式遊戲場的主題、設施達成初步共識。

由於十四張歷史公園預定地內有小山丘，區公所規畫利用自然高地差設置滑梯、攀爬繩索，彈跳設施，另外也會結合過去新店瑠公圳、十四張農業區的特色，結合水圳、田埂等意象，同時增設廁所、進出動線都採無障礙設施。另外也配合消防局需求，將防災公園的需求融入，設置儲藏防災物資的空間。

新店區公所表示，全案規畫向新北市平均地權基金爭取1.5億元經費，今將到市府提案報告，若順利希望今年內完成細部設計，明年發包動工，明年內完工。屆時央北重劃區內就會有占地3000平方公尺的共融式遊戲場。

另外區公所也在瑠公公園、馬公公園、中興公園、安光公園、及新店交流道周邊高速公路橋下，下半年陸續增設特色遊具，並增加無障礙進出動現，逐步增加全區特色公園設施，滿足家長跟孩子遊戲的需求。

新北市積極推動特色公園，但有新店網友在市長侯友宜臉書留言「為什麼新店沒有一個特色...
新北市積極推動特色公園，但有新店網友在市長侯友宜臉書留言「為什麼新店沒有一個特色公園」，新店區公所回應，下半年多個公園都會增設特色遊具。記者祁容玉／攝影
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新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能...
新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能，新店區公所近期將提案向市府爭取經費。圖／新店區公所提供
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新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能...
新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能，新店區公所近期將提案向市府爭取經費。圖／新店區公所提供
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新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能，新店區公所近期將提案向市府爭取經費。圖／新店區公所提供
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新北市積極推動特色公園，但有新店網友在市長侯友宜臉書留言「為什麼新店沒有一個特色...
新北市積極推動特色公園，但有新店網友在市長侯友宜臉書留言「為什麼新店沒有一個特色公園」，新店區公所回應，下半年多個公園都會增設特色遊具。記者祁容玉／攝影
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新北市積極推動特色公園，但有新店網友在市長侯友宜臉書留言「為什麼新店沒有一個特色公園」，新店區公所回應，下半年多個公園都會增設特色遊具。記者祁容玉／攝影
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新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能，新店區公所近期將提案向市府爭取經費。圖／新店區公所提供
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新店央北重劃區內十四張歷史公園將設置共融性遊戲場，打造特色公園並融入防災公園功能，新店區公所近期將提案向市府爭取經費。圖／新店區公所提供
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重劃區侯友宜

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