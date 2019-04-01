新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市去年積極增設特色公園及共融遊戲場，新北市長侯友宜日前視察中和錦和運動公園，在臉書貼文喊出2年再推28所適合各年齡層的「樂齡公園」，就有網友留言「為什麼新店都沒有一座特色公園？」對此新店區公所表示，下半年新店有多所公園都會增設特色遊具，往特色公園邁進。

新北市新店區目前僅三民公園有共融式鞦韆，但規模不大，經議員爭取，新店區公所規畫在央北重劃區的 十四張歷史公園內設置共融式遊戲場，去年先後和還我特色公園行動聯盟及身心障礙聯盟、在地家長、里長座談，針對共融式遊戲場的主題、設施達成初步共識。

由於十四張歷史公園預定地內有小山丘，區公所規畫利用自然高地差設置滑梯、攀爬繩索，彈跳設施，另外也會結合過去新店瑠公圳、十四張農業區的特色，結合水圳、田埂等意象，同時增設廁所、進出動線都採無障礙設施。另外也配合消防局需求，將防災公園的需求融入，設置儲藏防災物資的空間。

新店區公所表示，全案規畫向新北市平均地權基金爭取1.5億元經費，今將到市府提案報告，若順利希望今年內完成細部設計，明年發包動工，明年內完工。屆時央北重劃區內就會有占地3000平方公尺的共融式遊戲場。