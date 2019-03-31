親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印度羽賽／速退印尼組合 王齊麟、李洋收合拍最大勝利

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

今下午5點多一棵目測超過3公尺、鄰近新埔捷運站5號出口的樹木倒塌，橫臥在文化路二...
今下午5點多一棵目測超過3公尺、鄰近新埔捷運站5號出口的樹木倒塌，橫臥在文化路二段及民生路三段交叉口。圖／板橋區公所提供
分享
今天風大，但新北市板橋最大陣風才7級，下午5點多卻有一棵目測超過3公尺、鄰近新埔捷運站5號出口的樹木倒塌，橫臥在文化路二段及民生路三段交叉口，幸無傷及用路人。經民眾通報，警方前往指揮交通，板橋區公所動員移樹，據初步了解，該樹不在生病樹木名單上，外觀正常，卻因根部腐爛倒塌。

經板橋公所移樹人員現場了解，該樹外觀正常，不在列管樹木清單上，但根部卻腐爛；經建課表示，會再找時間原地種上新的樹木。至於是否找專家來研判該樹根部腐爛原因，經建課僅表示今傍晚移樹視線不好，明早再查看。

今下午5點多一棵目測超過3公尺、鄰近新埔捷運站5號出口的樹木倒塌，橫臥在文化路二...
今下午5點多一棵目測超過3公尺、鄰近新埔捷運站5號出口的樹木倒塌，橫臥在文化路二段及民生路三段交叉口，網友發文提醒用路人。圖／翻攝自我是板橋人社團
分享

捷運樹人

相關新聞

精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

新北新門牌爭議 侯友宜：已交代要兼顧美學及實用

2019-03-31 11:36

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

叫阮第一名／科技業轉做有機 賠本也不悔

2019-03-31 00:01

馬路變遊戲場 北市府前封路給孩子玩

2019-03-30 23:39

北市公宅仿豪宅廣告 綠議員質疑想騙票？

2019-03-30 23:35

看問題／回到初心 門牌實用最重要

2019-03-30 23:32

新北門牌更換暫停 宣布「回歸原創」

2019-03-30 23:25

春遊補助新北加碼 住宿最多省千元

2019-03-30 23:16

北捷迎百億人次 柯文哲：要美化車站

2019-03-30 23:05

新北新門牌暫緩換新 葉元之：新北是不斷進步的城市

2019-03-30 18:56

市府前封街來玩耍 北市將推「街道變身遊戲場」

2019-03-30 17:44

新北門牌暫緩換新 侯友宜：門牌很重要應符合市民期待

2019-03-30 17:04

2019台北兒童月 多處場館免費遊

2019-03-30 16:17

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 14:56

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

窮則變變則通 埔心鄉只花300多萬元拓寬武英南路

2019-03-30 22:18

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

合歡山區的玉山杜鵑花開 上山賞花正是時候

2019-03-31 08:06

台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50

以鮮花代替鞭炮煙火 彰化南瑤宮進香真環保

2019-03-30 22:44

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-03-31 17:16

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26

美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42

司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51

揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37

海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44

台南劉啟祥百年故居 「畫室咖啡」邀遊客留畫作

2019-03-31 08:19

新竹路燈變成浪漫吊燈？ 原來是轎車撞到讓它噴裝

2019-03-31 13:17

大甲媽祈福路跑活動 顏清標鳴氣笛起跑8千人參加

2019-03-31 09:10

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 13:55

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

龍眼樹花況奇慘 蜂農搶蜜

2019-03-30 23:27

白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

苗栗西湖柚花季登場 賞花聞香漫遊客家庄

2019-03-30 22:26

南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次

2019-03-31 18:18

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42

芳苑國中獨有 全校一起音樂午餐還有下午茶

2019-03-31 11:35

陸商來台 買42櫃高雄芭樂

2019-03-30 23:25

高雄舉辦「愛熄地球、關燈1小時」推動節能減碳

2019-03-30 23:15

嘉縣六腳鄉「苦楝樹隧道」 香戀慢遊

2019-03-31 00:01

北捷迎百億人次 柯文哲：要美化車站

2019-03-30 23:05

影／軟體工程師換跑道學整復開業 老父送芭樂請客

2019-03-31 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top