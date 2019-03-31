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新北新門牌爭議 侯友宜：已交代要兼顧美學及實用

2019-03-31 11:36聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市新門牌設計爭議大，昨宣布更改設計並暫緩作業，新北市長侯友宜今早在陶博館醃脆受訪時表示，門牌掛出錢，民眾有很多不一樣聲音，「要虛心接受」，也要尊重原創設計者想法，更重要的功能辨識度，其實可以好好思考做的更精準，已經交代民政局好好把城市美學、實用兼顧。

新北市長侯友宜今早在陶博館醃脆。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早在陶博館醃脆。記者魏翊庭／攝影
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