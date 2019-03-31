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新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26聯合報 記者施鴻基╱即時報導

台北市有旅館3年內7度被警方查獲旅客吸毒，函請市府撤照、斷水斷電，台北市長柯文哲答應專案處理。新北市觀光旅遊局長張其強今天表示，新北市只要2次查獲，查明業者有明顯配合犯罪或共犯行為，一律勒令停業，再斷水斷電或報請拆除。

張其強表示，新北市只要第2次查獲不法行為，確認業者明顯配合犯罪如拒絕警方臨檢，甚至有共犯行為，將視同「治安汙染源」勒令停業，情節嚴重還會進一步斷水斷電，如屬違規使用或違建，則報請公安小組予以拆除。

違建公安

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