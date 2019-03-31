漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區
2019走讀大安文化節系列活動「漫步昭和町」活動昨起跑，大安區不僅多名人故居，還屬於台北市最早發展的區域之一，區內保留了日據時期大量的日式建築群，分布於青田街及溫州街一帶，使得大安區傳統與現代並蓄，而該系列第一場活動「玉見永康夜遊故宮」昨天下午展開。
大安區公所指出，這場活動結合今年度杜鵑花季並串連2017年參與式預算成果「永康時尚藝術公園」，帶領市民參觀特色馬賽克拼磚牆面，同時結合周邊商家並走訪號稱東南亞最大的玉、石、文物展售場的建國玉市，走訪結束後，請到專業講師進行故宮文物講座，結束後實際走訪並夜遊故宮。
大安區區長林明寬說，大安區是同時保留了傳統與現代感的地區，民眾漫步於街道巷弄間，宛如走入時光隧道，可感受人文及歷史之美。另外，2019走讀大安文化節成果發表也將於今年6月1日下午2時在大安森林公園親子舞台區舉行。
林明寬指出，每年的走讀大安文化節，大安區公所會發掘許多讓人意想不到的大安驚奇，相關系列活動將於4月3日星期三上午9時30分起開放網路報名，額滿為止。活動訊息請至北市大安區公所官網https://dado.gov.taipei/走讀大安文化節專區查詢。
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