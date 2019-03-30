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市府前封街來玩耍 北市將推「街道變身遊戲場」

2019-03-30 17:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

史上頭一遭，台北市政府前變身遊戲場！今日市府前新仁愛路全天封路，還我特色公園行動聯盟（特公盟）邀請400名親子「上街玩」，盼藉此表達兒童「要有地方玩」的訴求，讓政府重視遊戲空間不足所造成的身心問題；台北市副市長彭振聲現場也允諾支持「街道變身遊戲空間」計畫，未來市府會協助推動，街道上的活動不再只有大人的馬拉松和選舉造勢活動。第二場活動暫定6月22日辦在中正紀念堂旁信義路，第三場暫定辦在大安區。

特公盟在兒童節前夕號召400位親子聚集台北市政府前，大玩泡泡、開起紙箱火車。今下午長達3小時，由40位了解兒童身心發展專業的「孩子王」穿梭六大遊戲主題，彩繪、彩虹泡泡、木頭敲打、紙箱創意、幼兒遊戲和體驗介紹等區，協助孩子「大玩特玩」。有兒童身穿紙箱木馬趴趴走，或在地面圖畫上開心翻滾、染上渾身顏料，或盡全力丟出泡泡球，大打一場泡泡戰。

帶著兩個孩子來參加的林爸爸說，好久沒有這麼放輕鬆地玩，地很大不用擔心撞到別人，也不用花好多時間在排隊，本來擔心沒有遊具，孩子會抱怨無聊，沒想到孩子玩到欲罷不能；家住士林的葉阿嬤祖孫三代來玩耍，阿嬤說看著孩子的笑容，「心情很好，有益身心健康」。

今日彭振聲和台北市公園路燈工程管理處長陳榮興、前台北市副秘書長李文英、臨床心理師徐玉容、嘖嘖平台代表徐訢文、時代力量智庫副執行長彭盛韶以及台北市議員林穎孟、王閔生和黃郁芬等人，共同簽下孩子手中的「我支持兒童重返街道遊戲」宣言，彭振聲也現場允諾協助推動。

還我特色公園行動聯盟理事長林亞玫致詞表示，感謝全台850名贊助者的支持，讓特公盟在57天募集176萬資金，得以實現「帶台灣兒童重返街道」的倡議計畫。特公盟秘書長張雅琳則表示，這項計畫將會執行三場，預計有1200人次上街倡議「支持兒童重返街道」，盼未來為孩子遊戲權利申請「封街」，也能像「選舉造勢、藝術踩街、嘉年華封街」一樣順利，不再遭遇阻礙。

彭振聲致詞分享，他到溫哥華參訪，當地會定期開放一般社區道路讓親子在路上嬉戲，促進社區融合，這也是符合聯合國「兒童友善城市指標」的重要政策；他承諾未來台北市將接棒推動，街道上的活動不再只有大人的馬拉松、選舉造勢，孩子的遊戲蹤跡也將躍上街道。

孩子躺在畫畫裡。圖／還我特色公園行動聯盟提供
孩子躺在畫畫裡。圖／還我特色公園行動聯盟提供
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親子大玩泡泡。圖／還我特色公園行動聯盟提供
親子大玩泡泡。圖／還我特色公園行動聯盟提供
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阿嬤和孫子騎紙箱馬車。圖／還我特色公園行動聯盟提供
阿嬤和孫子騎紙箱馬車。圖／還我特色公園行動聯盟提供
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北市彭振聲

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