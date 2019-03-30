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2019台北兒童月 多處場館免費遊

2019-03-30 16:17聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

為慶祝兒童節，北市多處社教、藝文場館在4月兒童月推出活動與優惠，凡持「2019兒童月—我的行動教室」摺頁即享優惠，包括台市立動物園兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園及貓空纜車，4月4、5日與周末假日開放全國12歲（含）以下兒童可免費入園、不限次數搭纜車。北市教育局循例製作數十萬份兒童月摺頁，發送到各國小與區公所、社教場館等據點，民眾可至公眾據點索取。

響應兒童月，北市多處場館規劃豐富活動。教育局指出，今年也首次結合「台北e酷幣」方案，憑數位學生證就可以進行闖關及摸彩活動，各關卡都會記錄孩子過關情形，小朋友也可以在查詢機知道自己過了幾關、是否有得獎。局長曾燦金今天上午帶著數位學生證「台北卡」，與熊讚、水獺、小貓熊、斑馬到木柵動物園參加「我的行動教室園遊會」，以e化行動支付進行闖關，開啟市府送給小朋友的六大禮物。

各區文教場館如動物園、天文館、兒童新樂園、台北101觀景台、十二區運動中心、網球中心等，都加入優惠行列。動物園4月4日當天，全國12歲以下兒童持「2019兒童月—我的行動教室」摺頁，或出示數位學生證等相關身分證明文件，可免費入園，還能享有一位陪同家長免費入園參觀的優惠。

兒童新樂園即起至4月28日期間共12天的假日，只要持摺頁或數位學生證等相關文件，12歲以下學童就能享免費入園優惠，陪同家長也有1名可免門票；4月4日至7日的4天連假，園內部分遊樂設施或商品買一送一。藝文場館部分則有台北市立交響樂團，持摺頁並觀賞指定音樂會，可免費兌換市交CD一份，限量100份。

貓纜將於4月4日至7日，推出12歲以下學童不限次數免費搭乘，陪同家長仍需購票進站；小巨蛋冰上樂園則於4月4、5日推出兒童滑冰券免費活動，國小以下學童憑身分證件兌換，但冰鞋、全套護具仍要自費租借。

北市十二區運動中心於4月4日當天，全國12歲以下兒童免費使用游泳池，其中在中山、萬華、松山、中正等四處運動中心，陪伴者可以8折優惠購票入場；大同運動中心於4月6、7日，憑摺頁免費體驗直排輪。

為慶祝兒童節，北市多處社教、藝文場館在4月兒童月推出活動與優惠，凡持「2019兒...
為慶祝兒童節，北市多處社教、藝文場館在4月兒童月推出活動與優惠，凡持「2019兒童月—我的行動教室」摺頁即享優惠。圖／台北市教育局提供
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北市動物園兒童新樂園

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