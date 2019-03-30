改編創作「新小紅帽」小青蛙劇團明金山免費演出

2019-03-30 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



兒童節將至，新北市金山區公所明天上午10時30分，在金山區中山堂，邀請大台中地區第一個專職、專業的兒童劇團「小青蛙劇團」演出超人氣的改編創作《新小紅帽》，全劇以大型人偶及真人演出，採現場發音，免費進場，歡迎小大朋友一起來欣賞。

新小紅帽因奶奶生病了，帶著媽媽準備的點心去看奶奶，在往森林的路途中，遇見了壞心的大野狼，天真無邪的小紅帽受外在的誘惑而失去了戒心，因而使大野狼有機可乘，幸好獵人適時的出現，才使危機解除，劇情淺顯易懂。

金山區長陳國欽說，童節前夕加碼辦理世界著名童話故事所改編的《新小紅帽》，相信不論大朋友、小朋友對此故事內容是耳熟能詳的，是小青蛙劇團裡最受歡迎的劇碼，全劇以大型動物偶及玻璃纖維人形偶演出，透過可愛人偶之間的對話，來傳達現代社會中的問題，進而來保護自己、解決問題，表演中巧妙融入性平議題。