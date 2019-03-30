五股八里掃墓車潮湧現 新北交控中心嚴密監控

2019-03-30 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



今明兩天是清明連假前的週末，各地湧現掃墓車潮。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

下周就是清明連假，新北市各墓區一早就湧現車潮，上午除了五股區孝義路、八里區龍米路與鄉道北50往墓區、淡水區的北新路、新莊區的壽山路車流較多，其餘路段交通大致順暢。新北市交通局今結合警察局擴大交通疏導管制，除加派員警提前在各墓區疏導指揮交通，交控中心更透過全市重要幹道300個路況即時影像監視系統監控。

交通局長鍾鳴時表示，新北市轄內有231個公墓，每年掃墓人口超過百萬，對周邊交通是一大負荷，今年特別指派科長以上主管進駐交控中心，加強督導交控作業和提升緊急通報的應變能力，務必維持各墓區交通秩序和周邊道路車流順暢。

鍾鳴時提醒，4天清明連假期間，預估每日上午8時至下午1時，在國1三重、五股、林口，國3新店、中和、土城、三鶯及台64、台65連接國3等南下入口匝道路段將會湧現大量車潮，高公局將會實施入口匝道儀控管制，屆時各入口匝道將出現回堵，警察局除將加派員警疏導外，交控中心協調高公局行控中心機動調整匝道儀控，加強新北市平面道路車流輪放匯入國道，減少駕駛等候時間。

另外，由於高速公路局今、明兩天國道採單一費率再打七折的優惠措施，鼓勵清明掃墓人潮分流，今天上午西部國道從7時就湧現車潮，也造成台64線銜接中和交流道南下往國道、台65線銜接土城交流道南下往國道的車流回堵。交通局表示，交控中心除透過警察廣播電台和即時路況資訊(CMS)提醒用路人，也協調高公局機動調整匝道儀控管制，減緩回堵至市區幹道。