低強度整理保安林 和美山黑翅螢大發生

2019-03-30 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



依臺灣自然科技學會10多年的調查發現，新北市新店區和美山登山步道周邊地區擁有蝶類105種，全台灣四分之一的蝶種都可在此觀察到，例如，型態色彩引人注目的大琉璃紋鳳蝶、黑脈樺斑蝶等，3月與4月份黑翅螢大發生，螢光點點。圖／林務局羅東林區管理處提供 分享 facebook 林務局羅東林區管理處今天與台灣自然科技學會，簽訂「保安林公私協力─共同營造棲地多樣性合作備忘錄」。對新北市新店區和美山登山步道周邊、風景保安林範圍內，以生態性刈草、外來種藤蔓移除等工作，低作業強度整理保安林地，以營造多樣生態棲地，提供觀賞性昆蟲棲息，讓都會區民眾也能近距離親近山林、觀察有趣自然生態。

羅東林區管理處指出， 和美山登山步道位於新北市境內編號第1006號風景保安林、及編號第1020號土砂捍止保安林範圍，2處保安林設立均逾百年，低海拔天然闊葉林相保存完整。

依台灣自然科技學會10多年的調查發現，這地區擁有蝶類105種，全台灣四分之一的蝶種都可在此觀察到，例如，型態色彩引人注目的大琉璃紋鳳蝶、黑脈樺斑蝶等，3月與4月份黑翅螢大發生，螢光點點。

另外，還有小濕地的翡翠樹蛙、台北樹蛙，森林型鳥類如五色鳥、翠翼鳩、大冠鷲等，完整的森林生態環境展現在豐富動物種類上，和美山區儼然是都會民眾所共同擁有的自然生態樂園。