親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

辣台妹VS務實台獨 民進黨支持者也有世代差異？

日職／旅日第2戰拚首安 王柏融續扛5棒守左外野

低強度整理保安林 和美山黑翅螢大發生

2019-03-30 13:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

依臺灣自然科技學會10多年的調查發現，新北市新店區和美山登山步道周邊地區擁有蝶類...
依臺灣自然科技學會10多年的調查發現，新北市新店區和美山登山步道周邊地區擁有蝶類105種，全台灣四分之一的蝶種都可在此觀察到，例如，型態色彩引人注目的大琉璃紋鳳蝶、黑脈樺斑蝶等，3月與4月份黑翅螢大發生，螢光點點。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
林務局羅東林區管理處今天與台灣自然科技學會，簽訂「保安林公私協力─共同營造棲地多樣性合作備忘錄」。對新北市新店區和美山登山步道周邊、風景保安林範圍內，以生態性刈草、外來種藤蔓移除等工作，低作業強度整理保安林地，以營造多樣生態棲地，提供觀賞性昆蟲棲息，讓都會區民眾也能近距離親近山林、觀察有趣自然生態。

羅東林區管理處指出， 和美山登山步道位於新北市境內編號第1006號風景保安林、及編號第1020號土砂捍止保安林範圍，2處保安林設立均逾百年，低海拔天然闊葉林相保存完整。

依台灣自然科技學會10多年的調查發現，這地區擁有蝶類105種，全台灣四分之一的蝶種都可在此觀察到，例如，型態色彩引人注目的大琉璃紋鳳蝶、黑脈樺斑蝶等，3月與4月份黑翅螢大發生，螢光點點。

另外，還有小濕地的翡翠樹蛙、台北樹蛙，森林型鳥類如五色鳥、翠翼鳩、大冠鷲等，完整的森林生態環境展現在豐富動物種類上，和美山區儼然是都會民眾所共同擁有的自然生態樂園。

羅東林區管理處處長賴錫祿表示，近年來積極推動民間參與保安林的經營管理及環境服務，例如，企業認養生態造林、社區參與林地巡護工作等，簽署合作備忘錄，希望讓民間創新、活力的經營理念，以良善協力治理保安林公共資源，也回應都會地區對於保安林的遊憩及環境教育需求。

林務局羅東林區管理處今天與臺灣自然科技學會，簽訂「保安林公私協力─共同營造棲地多...
林務局羅東林區管理處今天與臺灣自然科技學會，簽訂「保安林公私協力─共同營造棲地多樣性合作備忘錄」，針對新北市新店區和美山登山步道周邊、編號第1006號風景保安林範圍內，以生態性刈草、外來種藤蔓移除等工作，低作業強度整理保安林地，以營造多樣生態棲地，提供觀賞性昆蟲棲息，讓都會區民眾也能近距離親近山林、觀察有趣自然生態。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享

羅東登山步道

相關新聞

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

3米8溜滑梯現身建成公園 柯與小朋友同樂共融遊戲場

2019-03-30 11:46

圖書館兒童閱覽室變迪士尼 超萌米奇米妮陪讀書

2019-03-30 08:59

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

清明上山祭祖不塞車 土城警呼籲共乘接駁車

2019-03-30 11:23

新北2400名民眾騎單車攻頂龜馬山

2019-03-30 09:57

周休二日新奇好去處 這裡有3國學生空間裝置展

2019-03-30 08:15

紅線夜間開放停車╱主幹道車流大 北市：暫不考慮

2019-03-29 23:48

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

新莊宏匯廣場上梁 可創造2000就業機會

2019-03-29 23:12

淡海輕軌車廂掉蓋板 乘客嚇壞

2019-03-29 23:07

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

解汐止新台五路瓶頸 縮減分隔島增車道

2019-03-29 20:14

淡水民生里環境美化典範 60個里長觀摩

2019-03-29 20:13

目標250袋 汐止各界帶隊329鬥陣來捐血

2019-03-29 20:13

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

新北紀錄片獎入圍24部 首度有參賽者以VR模式拍片

2019-03-29 14:56

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

台中百大婚攝景點票選 心之芳庭高美濕地入榜

2019-03-29 13:52

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

台義夫妻檔藝術家 聯手呈現異國風情的新竹風景

2019-03-29 14:54

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

中山大學「臺灣科學家群像展」 高雄科工館展出

2019-03-29 14:54

法國在台協會拜會盧秀燕 盼強化雙方交流合作

2019-03-29 13:55

竹縣總工會會員代表大會 場外有民眾舉白布條抗議

2019-03-29 15:31

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top