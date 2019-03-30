北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運搭乘總人次達百億進入倒數階段，昨天止已達99億9700多萬人次，悠遊卡公司今天也順勢推出限量1500張「台北捷運一百億人次」紀念悠遊卡，早上十點在忠孝復興站開賣，才2個小時就賣光；北捷公司則表示，除了紀念卡，今明兩天下午在捷運大安森林公園站B1陽光大廳還有「100大金曲迎100億」慶祝音樂會。

台北捷運自1996年3月28日啟動，至今已經23年，從一開始木柵線10.5公里的營運長度、每天4萬人，成長至今營運長度已達131.1公里，每天則超過210萬人次搭乘；這次百億紀念悠遊卡外觀有大大小小的繽紛氣球，以捷運路線顏色組合，象徵喜悅與活力，才開賣兩小時，1500張就銷售一空。

北捷公司表示，23年來，捷運陪伴旅客走過無數的歲月，也累積了許多珍貴的回憶，為了與大家一起用音樂寫日記，臺北捷運公司特別與KKBOX合作，編輯3張橫跨1996-1999年、2000-2009年及2010-2019年跨世代「捷運100大金曲」歌單，用歌聲喚起各年齡層對捷運的記憶。

今明兩天下午1時30分至6時在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦的「100大金曲迎100億」慶祝音樂會，邀請創作歌手李建軒演唱林俊傑金曲大串燒；剛結束受邀參與「美國南方音樂節」演出的I MEAN US也將帶來一系列精彩演出。

另有熱門選秀節目「聲林之王」人氣選手許淨淳、葉柔、吳東翰、孫肇谷，創作才女紀儀羚、獨立樂團Vast&Hazy、萊特姐弟、十三月終了等十組演唱嘉賓，用100大金曲一起迎接捷運100億。