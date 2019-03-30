挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高
新北新門牌辨識度不佳，引發民怨，新北市民政局局長柯慶忠與設計師陳文順出面解釋設計理念，陳文順表示，由於網頁與實際印刷成品有很大落差，才會造成民眾誤解，但強調實際拿到的成品，路名、數字非常清晰，辨識度極高，針對新式門牌融入地方特色，陳說，新北有特多知名景點，希望能夠更加發揚當地特色，才會有這樣的巧思。
陳文順說，儘管新門牌設計爭議不斷，但對於能夠參與這次門牌的設計她還是感到於有榮焉，作為一個設計師，夢想就是能在生命結束之前，留下一個代表性的作品，這次在設計門牌時，尤其在選色上做了很深的思考。
他表示，藍綠色一直都是他最愛的顏色，因為這是個中性、健康的顏色，由於寄送設計圖時，並非使用紙張投稿，而是在網路上寄送ＪＰＧ圖片檔，因此，網頁上看到的顏色與實際印出來的顏色會有很大的落差，所以10月6日比賽那天，大家所看到的樣板顏色，是噴塗機噴出來的，不是真正印刷出來的言色，才會讓民眾有誤解，以為原始底色是綠色，而不是藍綠色。
「我對這次設計出來的門牌非常有信心」，陳說，許多民眾痛批門牌的顏色、路名沒有辨識度，失去原本門牌該有的基本功能，但事實上，網頁上看到的跟實際拿到的成品有很大的落差，新的門牌其實非常清晰、辨識度極高，且非常有特色。
陳文順說，新式門牌之所以與以往不同，是因為他覺得之前的門牌都非常的乏味、無設計性，他一直在思考，為何不能隨著時代，變成較有設計性的門牌，但因為門牌在設計上有非常多的限制，縣市材質、造型都是固定的，所以，他才想到要融入了29區的特色或物產，這樣不僅有指引作用，也能成為地方的代表意象，加強在地認同感，也讓外地人一眼就能知道在地什麼最有名。
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