挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北新門牌辨識度不佳，引發民怨，新北市民政局局長柯慶忠與設計師陳文順出面解釋設計理念，陳文順表示，由於網頁與實際印刷成品有很大落差，才會造成民眾誤解，但強調實際拿到的成品，路名、數字非常清晰，辨識度極高，針對新式門牌融入地方特色，陳說，新北有特多知名景點，希望能夠更加發揚當地特色，才會有這樣的巧思。

陳文順說，儘管新門牌設計爭議不斷，但對於能夠參與這次門牌的設計她還是感到於有榮焉，作為一個設計師，夢想就是能在生命結束之前，留下一個代表性的作品，這次在設計門牌時，尤其在選色上做了很深的思考。

他表示，藍綠色一直都是他最愛的顏色，因為這是個中性、健康的顏色，由於寄送設計圖時，並非使用紙張投稿，而是在網路上寄送ＪＰＧ圖片檔，因此，網頁上看到的顏色與實際印出來的顏色會有很大的落差，所以10月6日比賽那天，大家所看到的樣板顏色，是噴塗機噴出來的，不是真正印刷出來的言色，才會讓民眾有誤解，以為原始底色是綠色，而不是藍綠色。

「我對這次設計出來的門牌非常有信心」，陳說，許多民眾痛批門牌的顏色、路名沒有辨識度，失去原本門牌該有的基本功能，但事實上，網頁上看到的跟實際拿到的成品有很大的落差，新的門牌其實非常清晰、辨識度極高，且非常有特色。