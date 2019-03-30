影╱新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新門牌爭議不斷，新北市民政局長柯慶忠今與新聞局長蔣志薇和設計師出面說明，希望能讓新門牌達到便民、美觀及易辨識的功能。由於新門牌的修改還在討論及規劃中，原先宣布明年2月底就能全市換發新門牌，現在改換發單一色新門牌的時間將延後，全市換發門牌具體時間也會延遲。

柯慶忠表示，上周三新門牌亮相後，因新門牌的辨識度不佳引發民眾質疑，民政局在第一時間就請廠商停止新門牌的製作，並與設計師討論修改問題。目前，已暫緩更換新門牌，並在獲得原創設計師的同意之下，未來會回到設計師最初的原始配色，也就是單一色的Pantone 321C藍綠色，而紫色和橘色的雙色數字，也會改成與底色一樣的Pantone 321C藍綠色。

柯說，目前廠商已製作的雙色數字新門牌面數為6940面，以單價來計算，總金額為47萬9千7百20元，但因為新門牌整體施作數量很大，所以廠商願意吸收其費用。

設計師陳文順表示，當初會選擇藍綠色作為新門牌的顏色，是因為綠色代表健康、藍色代表開闊包容，希望以這樣中性的顏色，作為新北市幸福、健康以及欣欣向榮的意象。由於評選時，噴塗機印出來的顏色和實際印刷有很大的色差，才會讓民眾誤認為新門牌的底色是綠色。