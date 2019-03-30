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3米8溜滑梯現身建成公園 柯與小朋友同樂共融遊戲場

2019-03-30 11:46聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

建成公園遊戲場上午正式啟用，此為台北市第六座共融式遊戲公園，台北市長柯文哲上午出席落成儀式時表示，以往的公園都是罐頭式的遊樂設施，在娛樂跟孩童學習上都較為不足，所以才會推動這樣的共融式公園。

建成公園遊戲場共有打鐵舖高塔滑梯、滾輪滑梯、鞦韆組、轉轉盤等七處遊具，其中最吸引人的就是高達3米8的打鐵舖高塔滑梯，連結三座不同層級的滑梯，台北市長柯文哲上午也陪同小朋友一起體驗這些遊樂設施。

台北市長柯文哲（左二）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式...
台北市長柯文哲（左二）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊樂設施。記者葉信菉／攝影
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台北市長柯文哲（右）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊...
台北市長柯文哲（右）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊樂設施。記者葉信菉／攝影
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建成公園遊戲場共有打鐵舖高塔滑梯、滾輪滑梯、鞦韆組、轉轉盤等七處遊具，其中最吸引...
建成公園遊戲場共有打鐵舖高塔滑梯、滾輪滑梯、鞦韆組、轉轉盤等七處遊具，其中最吸引人的就是高達3米8的打鐵舖高塔滑梯（圖），連結三座不同層級的滑梯。記者葉信菉／攝影
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台北市長柯文哲（後）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊...
台北市長柯文哲（後）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊樂設施。記者葉信菉／攝影
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台北市長柯文哲（中）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊...
台北市長柯文哲（中）上午參加建成公園遊戲場啟動童樂會，並與小朋友一同體驗共融式遊樂設施。記者葉信菉／攝影
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