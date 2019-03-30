周休二日新奇好去處 這裡有3國學生空間裝置展

2019-03-30 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「我是第一次來台灣，當初是抱持著好奇心，想了解台灣大學生平常上課到底做什麼?」東京ICS藝術學院室內裝潢科一年級的山本春奈昨天說，她覺得台灣學生在空間結構上有自己的一套理念和想法，相對來說優於日本學生，而日本學生在創意發想及美術設計上比較有概念，雙方因學習背景不同產生的一些衝突，也透過這次國際工作營文化交流激盪出美麗火花。

今、明兩天是周休二日，何處有新奇的親子好去處？大葉大學校長梁卓中說，台中市民廣場有大葉大學、東京ICS藝術大學、北京工業大學耿丹學院等3校學生，運用環保材質製作的空間裝置展。

大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」，25日在學校辦理專題講座，邀請國際建築師講授利用可回收的紙類材料，秉持永續設計的理念，實地打造一個可與民眾互動的空間裝置。26日至28日移至文化部文資園區進行設計操作，28日下午至29日上午在台中市市民廣場進行現地組裝，30日、31日展出成果。

大葉大學空間設計學系副主任林志峰說，學校舉辦「城市越界國際工作營」，邀請西班牙、葡萄牙、荷蘭知名建築師，和北京工業大學耿丹學院、東京ICS College of Art師生參加，還有大葉大學空設系和造形藝術系學生共100名齊聚一堂交流，希望藉由展覽與開放式課堂來擴大學校與城市、居民的連結。

林志峰說，期待透過走入都市，走入人群的方式，讓民眾也能與空間裝置成果互動，體驗空間的趣味性與獨特性，思考人與空間的關係。

北京工業大學耿丹學院環境設計系一年級楊澤龍說，很開心有這次交流機會，他覺得台灣學生團隊意識比較強，可以將學員的創意發想和作品理念，透過團體合作完美呈現。

大葉大學空設系建築組三年級生黃漢庭說，這次作品名稱叫「日常．生產」，希望藉由使用者本身活動定義個人對空間的詮釋。他擔任組長，負責統整學員的想法和創意發想，透過老師的建議，將創意可以充份落實在實作上。