親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

謝金河：大同集團連環爆教大家的投資第一課

陳建仁難破呂秀蓮障礙 蔡英文「心頭吊點滴」…

周休二日新奇好去處 這裡有3國學生空間裝置展

2019-03-30 08:15聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「我是第一次來台灣，當初是抱持著好奇心，想了解台灣大學生平常上課到底做什麼?」東京ICS藝術學院室內裝潢科一年級的山本春奈昨天說，她覺得台灣學生在空間結構上有自己的一套理念和想法，相對來說優於日本學生，而日本學生在創意發想及美術設計上比較有概念，雙方因學習背景不同產生的一些衝突，也透過這次國際工作營文化交流激盪出美麗火花。

今、明兩天是周休二日，何處有新奇的親子好去處？大葉大學校長梁卓中說，台中市民廣場有大葉大學、東京ICS藝術大學、北京工業大學耿丹學院等3校學生，運用環保材質製作的空間裝置展。

大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」，25日在學校辦理專題講座，邀請國際建築師講授利用可回收的紙類材料，秉持永續設計的理念，實地打造一個可與民眾互動的空間裝置。26日至28日移至文化部文資園區進行設計操作，28日下午至29日上午在台中市市民廣場進行現地組裝，30日、31日展出成果。

大葉大學空間設計學系副主任林志峰說，學校舉辦「城市越界國際工作營」，邀請西班牙、葡萄牙、荷蘭知名建築師，和北京工業大學耿丹學院、東京ICS College of Art師生參加，還有大葉大學空設系和造形藝術系學生共100名齊聚一堂交流，希望藉由展覽與開放式課堂來擴大學校與城市、居民的連結。

林志峰說，期待透過走入都市，走入人群的方式，讓民眾也能與空間裝置成果互動，體驗空間的趣味性與獨特性，思考人與空間的關係。

北京工業大學耿丹學院環境設計系一年級楊澤龍說，很開心有這次交流機會，他覺得台灣學生團隊意識比較強，可以將學員的創意發想和作品理念，透過團體合作完美呈現。

大葉大學空設系建築組三年級生黃漢庭說，這次作品名稱叫「日常．生產」，希望藉由使用者本身活動定義個人對空間的詮釋。他擔任組長，負責統整學員的想法和創意發想，透過老師的建議，將創意可以充份落實在實作上。

指導老師楊智傑說，大陸的學員比較注重視覺上是不是可以吸引人，台灣學生注重人與人在空間的互動，所以這次在作品設計上希望可以兼具可觀賞性和活動實用性。

大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」，邀請多國學者共襄盛舉。照片／大葉大學提供
大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」，邀請多國學者共襄盛舉。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學「城市越界國際工作營」的3個國家學生一起討論作品細節。照片／大葉大學提供
大葉大學「城市越界國際工作營」的3個國家學生一起討論作品細節。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學空間設計學系舉辦「城市越界國際工作營」，空設系主任林志峰帶領學生運用環保...
大葉大學空間設計學系舉辦「城市越界國際工作營」，空設系主任林志峰帶領學生運用環保材質做空間裝置。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」的成果，30、31日在台中市民廣場展出。照片／...
大葉大學舉辦「城市越界國際工作營」的成果，30、31日在台中市民廣場展出。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學「城市越界國際工作營」學員運用可回收的環保材質，組裝作品。照片／大葉大學...
大葉大學「城市越界國際工作營」學員運用可回收的環保材質，組裝作品。照片／大葉大學提供
分享

大葉大學

相關新聞

新北紅線夜間停車 新莊4月起首波開放

2019-03-29 23:35

紅線夜間開放停車╱主幹道車流大 北市：暫不考慮

2019-03-29 23:48

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

新莊宏匯廣場上梁 可創造2000就業機會

2019-03-29 23:12

淡海輕軌車廂掉蓋板 乘客嚇壞

2019-03-29 23:07

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

解汐止新台五路瓶頸 縮減分隔島增車道

2019-03-29 20:14

淡水民生里環境美化典範 60個里長觀摩

2019-03-29 20:13

目標250袋 汐止各界帶隊329鬥陣來捐血

2019-03-29 20:13

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

準公務員分發 先問「是否加班？」

2019-03-29 23:30

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

管制35年 墾丁2秘境開放

2019-03-29 23:42

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

新北紀錄片獎入圍24部 首度有參賽者以VR模式拍片

2019-03-29 14:56

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

台中百大婚攝景點票選 心之芳庭高美濕地入榜

2019-03-29 13:52

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

影╱中市警犬隊成軍周年 領犬員Rap唱出8萌犬變猛犬

2019-03-29 10:21

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職

2019-03-29 23:22

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top