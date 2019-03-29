公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



天心地元協進會與北市議員應曉薇合作贊助百名勤學、沒出過國的國、高中生免費出國，今晚在萬華國中舉行「愛之船－百人圓夢旅」公益郵輪活動授旗儀式，台北市長柯文哲也到場勉勵學生「行萬里路」；百名學生預計在4月7日到11日到日本沖繩等地進行國際交流，同時擔任北市觀光代言人行銷台北。

公益郵輪活動由應曉薇籌畫多時，多數經費由民間團體天心地元協進會成員每年捐款近50萬元，加上多年省吃儉用額外存了110萬元作為學生旅費；至於辦理護照的費用則由應曉薇捐出選舉補助款全額贊助。

百名學生都是中正萬華地區的國、高中學生，由教育局、社會局遴選用功、孝順且大部分皆未曾出過國的學生而來；他們將搭乘郵輪前往日本沖繩、宮古島、石垣島等地，一圓出國遊學夢。

柯文哲致詞時表示，這次活動是在天心地元協進會、應曉薇議員贊助及百威旅行社及歌詩達郵輪協助承辦業務，才得以促成百名從未曾出過國的同學能到國外遊學；國際教育和雙語教育是北市目前兩個很重要的教育政策，特別是國際教育，因為「讀萬卷書，不如行萬里路」。

柯說，每次出國都帶給他很大的啟示，台灣畢竟不是全世界最先進的國家，到其他國家，把每個國家的優點學回來，再組起來就是最強的；他希望大家這次出國，能多看看國外哪些地方比台灣好，見賢思齊。