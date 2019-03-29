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成立亞洲有機行銷智慧中心 侯友宜簽備忘錄

2019-03-29 21:31中央社 新北29日電

新北市長侯友宜今天與國際有機農業亞洲聯盟主席周澤江，簽署成立「亞洲有機行銷智慧中心」備忘錄。另外，市府也見證一筆新台幣7000萬的農漁特產品採購合約。

侯友宜今天出席第4屆亞洲有機青年論壇國際研討會閉幕，他說，新北市與國際有機農業亞洲聯盟參與運動的深化合作，分享德國、韓國、日本、印度及中國大陸專家學者經驗，並闡述通路對發展有機農業的重要。

侯友宜說，新北市居住人口約450萬，發揮都市人口消費能力，以需求帶動整體有機農產品供給與生產，有利發展有機農業。

周澤江受訪時，稱讚新北市以「一頓有機營養午餐」的政策，不僅造福36萬名學生的健康，更具體貢獻保衛地球愛護地表。讓目前許多青年農民投入生產有機農業。

農業局表示，透過研討會案例分享及數據，顯示台灣正邁向有機農業3.0 時代。亞洲聯盟與新北市亞青辦公室共組跨國團隊，耗時半年精心籌劃研討會。

侯友宜與周澤江簽署「亞洲有機行銷智慧中心」備忘錄，將以智慧化經營管理，讓社會更認同有機農業。侯友宜說，新北將持續推動並引入區塊鏈，辦理「國際有機認證互通系統」，促進有機產品流通。

在新北市副市長吳明機見證下，海峽兩岸產業經濟合作委員會副秘書長詹廠慶，賓大華頓（北京）國際投資公司，今天也與新北市農會總幹事楊棟梁、淡水、金山、萬里、瑞芳、貢寮區漁會總幹事共同簽定採購合約，預計於1年內採購至少新台幣7000萬農漁特產品。

市府表示，海峽兩岸產業經濟合作委員會3月25日率北京市民間企業人士來台投資考察，跨足農業、文化、旅遊、教育等層面，促成新北農漁特產品成功進軍北京。賓大華頓公司也將於北京成立「新北市美食節」，期望未來長期合作協助。

農業局表示，外銷的生產、穩定供貨、管理及運輸條件都較國內嚴苛，建立長遠且穩定的貿易關係，可保障買賣雙方，農業局也將做好嚴格的安全管理與把關。

國際研討會人員，明天將實地走訪有機截切場，瞭解截切流程、檢驗產品等過程，也參訪集結生產、銷售、管理並導入智慧農業概念的永齡農場。

侯友宜北京

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