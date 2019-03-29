海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



4年來致力於淨灘地「海灘上的拾荒者」陳信助，不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，他認為 「單靠我們在海灘上苦幹實幹地撿拾垃圾，是遠遠不夠的！」，因此有了成立起「海廢基地」的構想，得到海洋大學大力協助，海廢基地今天已在海大一間教室成立並上路，他要把環保愛地球的理念傳達給更多人，讓更多的志工來參與清海廢。

根據環保署統計，2017年4月至2018年11月間，全台共動員近40萬的人次，舉辦2萬3469多場淨灘，海灘上清出7000多噸的海廢，但仍遏止不了海漂垃圾，各地淨灘也一場接一場，但仍無法遏止，各海灘還是不斷出現。

陳信助組動手愛台灣志工團，4年多來不斷發動淨灘，一有空就四處勘查海岸，還發現了多隻海龜死在岸邊，當場目擊海龜死狀，發現肚內很多塑膠袋，更讓他決定走這條路，他收集了各式各樣的海漂垃圾，有來自日本佛像，大陸的飲料，還有充氣娃娃，什麼都有，他見證了各種塑膠對海洋的危害，做最深刻的記錄。

陳信助表示，「單靠我們在海灘上苦幹實幹地撿拾垃圾，是遠遠不夠的！」早在4年前，他剛出來做環保淨灘時就發現了這個問題，他在這4年來邊做邊找，還曾經碰到一名「大家長」，他向這位「大家長」提出「海廢基地」的構想，期盼能走入人群，但得到的回答卻是讓他很無言，覺得碰壁了。

但陳信助並沒有放棄，他說，不久前，因緣機會下與海大的一名老師接觸後，老師非常認同他的想法，甚至非常大方提供海大的環保教室讓他的社團使用，還馬上將環保教室的鑰匙給他，當下非常感動，明明才認識不至一個鐘頭，「居然就把鑰匙交給一個陌生人」。

「我們試試看，有做就有機會！」這位海大老師這樣對陳信助說，這一句話讓陳信助非常感動，也因此海廢基地開始上路，他會去邀請各級學校來基地參觀，做很簡單的環境教育解說。邀請一些環保前輩友人來我們基地做分享演說，也要帶一些親人、朋友、同事來參加這樣有意義的演講分享，順便也來推動這個基地的理念。