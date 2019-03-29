親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

許淑淨涉禁藥：台灣之光後的空虛 如何自處？

全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

4年來致力於淨灘地「海灘上的拾荒者」陳信助，不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，他認為 「單靠我們在海灘上苦幹實幹地撿拾垃圾，是遠遠不夠的！」，因此有了成立起「海廢基地」的構想，得到海洋大學大力協助，海廢基地今天已在海大一間教室成立並上路，他要把環保愛地球的理念傳達給更多人，讓更多的志工來參與清海廢。

根據環保署統計，2017年4月至2018年11月間，全台共動員近40萬的人次，舉辦2萬3469多場淨灘，海灘上清出7000多噸的海廢，但仍遏止不了海漂垃圾，各地淨灘也一場接一場，但仍無法遏止，各海灘還是不斷出現。

陳信助組動手愛台灣志工團，4年多來不斷發動淨灘，一有空就四處勘查海岸，還發現了多隻海龜死在岸邊，當場目擊海龜死狀，發現肚內很多塑膠袋，更讓他決定走這條路，他收集了各式各樣的海漂垃圾，有來自日本佛像，大陸的飲料，還有充氣娃娃，什麼都有，他見證了各種塑膠對海洋的危害，做最深刻的記錄。

陳信助表示，「單靠我們在海灘上苦幹實幹地撿拾垃圾，是遠遠不夠的！」早在4年前，他剛出來做環保淨灘時就發現了這個問題，他在這4年來邊做邊找，還曾經碰到一名「大家長」，他向這位「大家長」提出「海廢基地」的構想，期盼能走入人群，但得到的回答卻是讓他很無言，覺得碰壁了。

但陳信助並沒有放棄，他說，不久前，因緣機會下與海大的一名老師接觸後，老師非常認同他的想法，甚至非常大方提供海大的環保教室讓他的社團使用，還馬上將環保教室的鑰匙給他，當下非常感動，明明才認識不至一個鐘頭，「居然就把鑰匙交給一個陌生人」。

「我們試試看，有做就有機會！」這位海大老師這樣對陳信助說，這一句話讓陳信助非常感動，也因此海廢基地開始上路，他會去邀請各級學校來基地參觀，做很簡單的環境教育解說。邀請一些環保前輩友人來我們基地做分享演說，也要帶一些親人、朋友、同事來參加這樣有意義的演講分享，順便也來推動這個基地的理念。

陳信助希望有人可以來基地幫忙，例如木工、水電工、美工設計或是其他專長的朋友，只要有本事，海廢基地都可用來一展長才，讓「動手愛台灣」的心一直蔓延出去。想要加入的朋友，在他們淨灘當天可以直接到現場即可，淨灘資訊可他的臉書，或在動手愛台灣社團或粉絲團都能看見。

陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，...
陳信助不斷號召志工在海域清清漂垃圾，但他發現越清越多，在海大協助下「海廢基地」，已正式上路。圖／陳信助提供
分享

淨灘海大海龜

相關新聞

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

解汐止新台五路瓶頸 縮減分隔島增車道

2019-03-29 20:14

淡水民生里環境美化典範 60個里長觀摩

2019-03-29 20:13

目標250袋 汐止各界帶隊329鬥陣來捐血

2019-03-29 20:13

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「放心園」溫馨親子會 離婚夫妻成朋友

2019-03-29 00:05

清明應景食品 新北檢出3件違規

2019-03-28 23:58

新北商圈、景區路邊停車 清明連假照常收費

2019-03-28 23:49

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

大巨蛋審查前夕 林洲民再開砲

2019-03-28 23:19

大巨蛋防災模擬不夠詳盡 都審會：遠雄應重做

2019-03-28 23:16

貢寮九孔鮑好吃揭秘 環境比大陸更乾淨

2019-03-28 22:39

新北130位里長觀摩 福隆里環境讓人贊許

2019-03-28 22:39

汐止砂石車匯入好危險 業者盼先畫黃網線

2019-03-28 22:39

三芝公所防災演練好逼真 員工體驗濃煙逃生

2019-03-28 22:39

淡水公所推企業防災 淡水一信簽備忘錄

2019-03-28 22:39

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31

中市烏日溪南僅1條公車 居民爭取增設

2019-03-28 22:41

花9500多萬設新候車亭沒「無障礙設施」 桃市急改善

2019-03-28 22:24

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

影╱中市警犬隊成軍周年 領犬員Rap唱出8萌犬變猛犬

2019-03-29 10:21

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

暖暖平交道遮斷器基座 基隆協調北移

2019-03-28 23:29

民怨紙錢「當垃圾載走」 桃園擬改貨車載運

2019-03-29 00:23

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top