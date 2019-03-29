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春天美麗饗宴 金山幼兒赤足下田體驗插秧

2019-03-29 20:06中央社 新北29日電

每年春分過後的金美國小附幼「插秧季」今天舉行，老師和家長帶著孩子下田體驗農夫的辛苦，透過環境教育、食農教育，深耕家鄉的情感，延續當年金山小白鶴對土地與環境的啟示。

市府水利局與教育局支持的國家重要濕地計劃，在金山區環境教育基地舉辦插秧今天舉行。金山小白鶴的故事，源自於全世界不到4000隻，名列聯合國華盛頓紅皮書瀕臨絕種的1隻西伯利亞小白鶴，在西元2014年意外迷途到新北市金山。

小白鶴陪伴堅持守護土地的老農夫521天，展開人鳥情、土地翻轉革命，及返回棲地6000里大作戰。當年推動的土地復興運動，感動時任三峽插角國小輔導主任陳香吟，協助東眼山老農實踐里山精神，金山區金美國小附幼主任張馨仁，透過環境教育扎根生態保育觀念。

春雷環境學社執行長廖仁慧今天表示，當年老農夫為郭枝旺為照顧小白鶴而友善耕作，他的女兒郭惠娟如今也成為金美國小附幼的老師，與幼兒、家長一起下田插秧，令人感動。

廖仁慧表示，深耕金山區看著友善耕作面積從小白鶴停留期間推動的0.5公頃，到今年達到24.5公頃，在市府水利局支持下，更全面推廣濕地環境教育，地主阿甘姨無私提供環境教育基地，讓金山的孩子親身體驗環保的重要。

附幼主任張馨仁表示，從104學年度的土地課程延續至今，成為金美附幼的傳統，赤足踩在濕軟的農田體驗插秧，成為春天的美麗盛宴。孩子們彎腰種秧苗，牽起人與土地的良善互動，期盼老天賜給孩子擁有土地的快樂童年。

家長蘇銹雯表示，插秧系列體驗活動十分有意義，讓孩子認識自己吃的米飯如何生長，食農教育才能更珍惜土地與環境，讓孩子更認識自己所生長的家鄉。也有家長說，生活在金山這麼久，從來沒有與家鄉的土地如此親近。

在插秧前，學校安排系列的前導活動，小班接觸學校的菜園開始，中班在田埂上看著同學下田，大班開心地在田裡奔跑、下田，

張馨仁說，插秧依循傳統與農夫的指導種植，讓幼兒體驗農事不只是吃到甘美的米粒；更希望孩子從中感受謝天謝地、親人親土的回憶，並由國小校長邱華璋，帶領著大家插秧後一起謝天，謝謝孕育成長的土地。

金山小白鶴

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