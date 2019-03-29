新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市全市將換新門牌引發爭議，時代力量在臉書上發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，要求新北市政府重新檢討並立即停止門牌換掛作業，對此，民政局表示，目前也跟廠商與設計師討論，市府會充分尊重民眾的意見。

新北市新式門牌將單、雙號分色，單號紫色、雙號橘色，由於配色問題以及路名標示看不清楚，引發許多民眾抱怨，時代力量成員陳志明、曾柏瑜、彭盛韶、葉甄宜、唐聖捷今在臉書發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，表示全市換成新門牌將花費8千多萬，但市府卻以進入製作階段，中途更改反增公帑以及微調底色是因門牌定在戶外，長時間曝曬，並非顏色的意識形態2點，堅持製作新門牌。

時代力量表示，設立門牌的目的，就是要方便民眾找地址，新門牌的外觀不論美醜，但在配色上的不妥會導致民眾的不便與危險，呼籲市府要重視新北市民的安全，要換門牌最起碼把最基本的辨識功能做好，不該以「錢都花了」為理由，繼續製作新門牌，要求市府全面重新檢討，且立即停止門牌換掛作業。

對此，新北市民政局表示，門牌換發是全市一制性的政策，民眾的意見市府都有收到，目前也跟廠商與設計師聯繫討論中，市府會充分尊重民眾的意見，時代力量的意見民政局也有聽到。