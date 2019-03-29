親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市全市將換新門牌引發爭議，時代力量在臉書上發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，要求新北市政府重新檢討並立即停止門牌換掛作業，對此，民政局表示，目前也跟廠商與設計師討論，市府會充分尊重民眾的意見。

新北市新式門牌將單、雙號分色，單號紫色、雙號橘色，由於配色問題以及路名標示看不清楚，引發許多民眾抱怨，時代力量成員陳志明、曾柏瑜、彭盛韶、葉甄宜、唐聖捷今在臉書發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，表示全市換成新門牌將花費8千多萬，但市府卻以進入製作階段，中途更改反增公帑以及微調底色是因門牌定在戶外，長時間曝曬，並非顏色的意識形態2點，堅持製作新門牌。

時代力量表示，設立門牌的目的，就是要方便民眾找地址，新門牌的外觀不論美醜，但在配色上的不妥會導致民眾的不便與危險，呼籲市府要重視新北市民的安全，要換門牌最起碼把最基本的辨識功能做好，不該以「錢都花了」為理由，繼續製作新門牌，要求市府全面重新檢討，且立即停止門牌換掛作業。

對此，新北市民政局表示，門牌換發是全市一制性的政策，民眾的意見市府都有收到，目前也跟廠商與設計師聯繫討論中，市府會充分尊重民眾的意見，時代力量的意見民政局也有聽到。

【相關閱讀】


‧ 新北市新門牌冠軍出爐 關鍵在「設計有巧思」

新北市民政局去年票選出融合29區在地特色的新式門牌，並將單、雙號分色，預計明年2...
新北市民政局去年票選出融合29區在地特色的新式門牌，並將單、雙號分色，預計明年2月全市都將換上新式門牌。記者祁容玉／攝影
分享
時代力量在臉書上發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，要求新...
時代力量在臉書上發起「拒絕不專業門牌！新北市政府請立即停止換掛作業」連署，要求新北市政府重新檢討並立即停止門牌換掛作業。圖／截自時代力量臉書
分享

門牌時代力量

相關新聞

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

解汐止新台五路瓶頸 縮減分隔島增車道

2019-03-29 20:14

淡水民生里環境美化典範 60個里長觀摩

2019-03-29 20:13

目標250袋 汐止各界帶隊329鬥陣來捐血

2019-03-29 20:13

挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「放心園」溫馨親子會 離婚夫妻成朋友

2019-03-29 00:05

清明應景食品 新北檢出3件違規

2019-03-28 23:58

新北商圈、景區路邊停車 清明連假照常收費

2019-03-28 23:49

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

大巨蛋審查前夕 林洲民再開砲

2019-03-28 23:19

大巨蛋防災模擬不夠詳盡 都審會：遠雄應重做

2019-03-28 23:16

貢寮九孔鮑好吃揭秘 環境比大陸更乾淨

2019-03-28 22:39

新北130位里長觀摩 福隆里環境讓人贊許

2019-03-28 22:39

汐止砂石車匯入好危險 業者盼先畫黃網線

2019-03-28 22:39

三芝公所防災演練好逼真 員工體驗濃煙逃生

2019-03-28 22:39

淡水公所推企業防災 淡水一信簽備忘錄

2019-03-28 22:39

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31

中市烏日溪南僅1條公車 居民爭取增設

2019-03-28 22:41

花9500多萬設新候車亭沒「無障礙設施」 桃市急改善

2019-03-28 22:24

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

影╱中市警犬隊成軍周年 領犬員Rap唱出8萌犬變猛犬

2019-03-29 10:21

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

暖暖平交道遮斷器基座 基隆協調北移

2019-03-28 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top