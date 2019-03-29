挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長期推動有機農業的發展，新北市長侯友宜今出席國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IFOAM Asia主席周澤江簽署ＭＯＵ，侯表示，有機農業的發展與通路為新北重要政策，還特別成立「亞洲有機行銷智能中心」，並以「有機營養午餐」帶動農產品生產，希望加深社會對有機農業的認同與支持。

侯友宜表示，從前任市長到今日，有機農業的發展和通路的開創一直是重要的政策，新北市以「有機營養午餐」政策，帶動有機農產品的生產，侯指出，打開有機農業的市場通路為政府首要任務，因此，特別籌組「亞洲有機行銷智能中心」，以智慧化方式來經營管理，同時，還引進區塊鏈辦理「國際有機認證互通系統」，促進國內外有機產品流通。