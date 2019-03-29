挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產
新北市長期推動有機農業的發展，新北市長侯友宜今出席國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IFOAM Asia主席周澤江簽署ＭＯＵ，侯表示，有機農業的發展與通路為新北重要政策，還特別成立「亞洲有機行銷智能中心」，並以「有機營養午餐」帶動農產品生產，希望加深社會對有機農業的認同與支持。
侯友宜表示，從前任市長到今日，有機農業的發展和通路的開創一直是重要的政策，新北市以「有機營養午餐」政策，帶動有機農產品的生產，侯指出，打開有機農業的市場通路為政府首要任務，因此，特別籌組「亞洲有機行銷智能中心」，以智慧化方式來經營管理，同時，還引進區塊鏈辦理「國際有機認證互通系統」，促進國內外有機產品流通。
新北市大力推動有機農業的產業發展，吸引年輕農民投入有機農業的生產，且透過學校的有機營養午餐政策，積極帶動台灣整體有機農業的成長，並為了參與國際有機農業運動，與IFOAM Asia合作，在今日舉辦全台首次的國際研討會，邀請多位來自德國、日本、韓國、印度及中國大陸，在有機產業第一線上的國際專家學者分享經驗，希望藉此加深社會各界對於有機農業認同及支持，並與IFOAM Asia合作下，共同為亞洲有機農業發展提供服務。
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