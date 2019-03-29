親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸委會恐罰韓國瑜50萬！中市攤商捐款救賣菜郎 電話接到手軟

挺有機農業 新北以「有機營養午餐」帶動農產品生產

2019-03-29 19:12聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市長期推動有機農業的發展，新北市長侯友宜今出席國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IFOAM Asia主席周澤江簽署ＭＯＵ，侯表示，有機農業的發展與通路為新北重要政策，還特別成立「亞洲有機行銷智能中心」，並以「有機營養午餐」帶動農產品生產，希望加深社會對有機農業的認同與支持。

侯友宜表示，從前任市長到今日，有機農業的發展和通路的開創一直是重要的政策，新北市以「有機營養午餐」政策，帶動有機農產品的生產，侯指出，打開有機農業的市場通路為政府首要任務，因此，特別籌組「亞洲有機行銷智能中心」，以智慧化方式來經營管理，同時，還引進區塊鏈辦理「國際有機認證互通系統」，促進國內外有機產品流通。

新北市大力推動有機農業的產業發展，吸引年輕農民投入有機農業的生產，且透過學校的有機營養午餐政策，積極帶動台灣整體有機農業的成長，並為了參與國際有機農業運動，與IFOAM Asia合作，在今日舉辦全台首次的國際研討會，邀請多位來自德國、日本、韓國、印度及中國大陸，在有機產業第一線上的國際專家學者分享經驗，希望藉此加深社會各界對於有機農業認同及支持，並與IFOAM Asia合作下，共同為亞洲有機農業發展提供服務。

新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IF...
新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IFOAM Asia主席周澤江簽署ＭＯＵ，希望帶動有機農產品的生產，並加深社會對有機農業的認同與支持。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市與IFOAM Asia合作，在今日舉辦全台首次的國際研討會，並邀請多位來自...
新北市與IFOAM Asia合作，在今日舉辦全台首次的國際研討會，並邀請多位來自德國、日本、韓國、印度及中國大陸，在有機產業第一線上的國際專家學者分享經驗。圖／新北農業局提供
分享
新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，表示有機...
新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，表示有機農業的發展與通路為新北重要政策。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IF...
新北市長侯友宜今出席IFOAM Asia「亞洲有機行銷智能中心」研討會，並與IFOAM Asia主席周澤江簽署ＭＯＵ，希望帶動有機農產品的生產，並加深社會對有機農業的認同與支持。記者胡瑞玲／攝影
分享

營養午餐侯友宜

相關新聞

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「放心園」溫馨親子會 離婚夫妻成朋友

2019-03-29 00:05

清明應景食品 新北檢出3件違規

2019-03-28 23:58

新北商圈、景區路邊停車 清明連假照常收費

2019-03-28 23:49

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

大巨蛋審查前夕 林洲民再開砲

2019-03-28 23:19

大巨蛋防災模擬不夠詳盡 都審會：遠雄應重做

2019-03-28 23:16

貢寮九孔鮑好吃揭秘 環境比大陸更乾淨

2019-03-28 22:39

新北130位里長觀摩 福隆里環境讓人贊許

2019-03-28 22:39

汐止砂石車匯入好危險 業者盼先畫黃網線

2019-03-28 22:39

三芝公所防災演練好逼真 員工體驗濃煙逃生

2019-03-28 22:39

淡水公所推企業防災 淡水一信簽備忘錄

2019-03-28 22:39

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26

新北市長侯友宜為新北美術館、特專三用地請中央協助

2019-03-28 14:00

委員建議增加模擬條件 大巨蛋擇期續審

2019-03-28 13:45

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

年輕媽媽的心聲 「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 20:13

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

民進黨戰中壢立委 「中壢周杰倫」彭俊豪考慮登記

2019-03-28 19:41

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

打造原民電視文創園區 桃市府花16.8億落腳青埔特區

2019-03-28 19:28

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top