親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

增產報國！年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

為鼓勵國際影視企業來台投資及取景拍片，台北市政府文化局今年首度推出台北市國際影視投資計畫（Taipei Film Fund），每年評選出多部適合的跨國合作製作案，投資補助這些影視作品共3千萬元，在台北取景攝製藉此行銷台北，也能提高周邊經濟效益。

文化局委託財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會辦理這項計畫，影委會去年11月17日評選出《獵夢特工》、《旅途愉快》、《熱帶雨》、《狂歡時刻》、《尋找》等5個來自荷蘭、法國、新加坡、奧地利及香港的國際投資補助案件。這5個跨國合製總投資金額高達新台幣8.2億元。影委會預估這將為台北市帶來近3億的經濟產值收益。

台北市國際影視攝製投資補助發布記者會今天下午在台北文華東方酒店舉辦，台北市長柯文哲出席致詞時強調，台灣的影片約85%在台北市拍的，開啟這個計畫的目的，一是公部門拋磚引玉，以小量投資帶動大量民間投資；第二是透過跨國合作，打開台灣影片的國際通路；第三則盼藉機把影片拍攝的數量和水準提高。

台北市電影委員會總監饒紫娟受訪表示，這項計畫站在補助的立場，就像現在投資1部電影400萬元，上映後當淨利達400萬元，台北市就停止分紅，只讓其他股東分潤，台北市不再參與分潤，就是站在輔導立場；但如果淨利未達補助投資的金額，也不會要求返還，所以才叫投資型補助。

饒紫娟說，這次辦理共10部影片遞件，選入其中5部；至於補助金額的標準，是看投資製作的規模以及投入金額，有時並非因製作金額少就給得少，也可能他找到的資金很多，就給得少。

至於估計產值會達3億元，饒紫娟表示「這個其實是保守估計」，像這次就有3部新加坡電影入選，包括新加坡電影委員會、新加坡政府，都有投資來台灣，已節省了許多製作費，這次台北市投資3千萬，但實際上已經有8.2億元資金在台拍攝。

另外，就是行銷全球的費用，饒紫娟說，這次有HBO加入，因此產值會更高，未來也很可能轉成其他動畫、遊戲，所有產值加起來絕對會超過3億元。

過去台北市曾補助《露西》的拍攝，饒紫娟說，那次是純補助，《露西》賺與賠我們完全無法分潤或有更高的曝光和參與度，這項純補助的計畫也暫停，這次就有更多參與，可以建議哪些場景應當在哪拍攝，藉此行銷台北，又能讓品質更好。

饒紫娟強調，影委會成立10年，每一階段有階段性任務，前10年希望大家注意到台灣和台北，因此想用大導演吸引目光，也確實引起國際關注，現在則是要致力讓產業更扎實，進入深海區、培育國際競爭力，畢竟台灣市場真的太小了。

台北市政府文化局今年首度推出台北市國際影視投資計畫（Taipei Film Fu...
台北市政府文化局今年首度推出台北市國際影視投資計畫（Taipei Film Fund），今天下午舉辦台北市國際影視攝製投資補助發布記者會。記者魏莨伊／攝影
分享

北市電影新加坡

相關新聞

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北都更擴大媒合平台 陳純敬：刻不容緩最需專業資金

2019-03-29 16:03

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

「放心園」溫馨親子會 離婚夫妻成朋友

2019-03-29 00:05

清明應景食品 新北檢出3件違規

2019-03-28 23:58

新北商圈、景區路邊停車 清明連假照常收費

2019-03-28 23:49

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

大巨蛋審查前夕 林洲民再開砲

2019-03-28 23:19

大巨蛋防災模擬不夠詳盡 都審會：遠雄應重做

2019-03-28 23:16

貢寮九孔鮑好吃揭秘 環境比大陸更乾淨

2019-03-28 22:39

新北130位里長觀摩 福隆里環境讓人贊許

2019-03-28 22:39

汐止砂石車匯入好危險 業者盼先畫黃網線

2019-03-28 22:39

三芝公所防災演練好逼真 員工體驗濃煙逃生

2019-03-28 22:39

淡水公所推企業防災 淡水一信簽備忘錄

2019-03-28 22:39

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26

新北市長侯友宜為新北美術館、特專三用地請中央協助

2019-03-28 14:00

委員建議增加模擬條件 大巨蛋擇期續審

2019-03-28 13:45

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

年輕媽媽的心聲 「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 20:13

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

民進黨戰中壢立委 「中壢周杰倫」彭俊豪考慮登記

2019-03-28 19:41

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

打造原民電視文創園區 桃市府花16.8億落腳青埔特區

2019-03-28 19:28

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top