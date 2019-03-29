跨國來台拍電影 北市補助3千萬行銷台北

2019-03-29 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



為鼓勵國際影視企業來台投資及取景拍片，台北市政府文化局今年首度推出台北市國際影視投資計畫（Taipei Film Fund），每年評選出多部適合的跨國合作製作案，投資補助這些影視作品共3千萬元，在台北取景攝製藉此行銷台北，也能提高周邊經濟效益。

文化局委託財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會辦理這項計畫，影委會去年11月17日評選出《獵夢特工》、《旅途愉快》、《熱帶雨》、《狂歡時刻》、《尋找》等5個來自荷蘭、法國、新加坡、奧地利及香港的國際投資補助案件。這5個跨國合製總投資金額高達新台幣8.2億元。影委會預估這將為台北市帶來近3億的經濟產值收益。

台北市國際影視攝製投資補助發布記者會今天下午在台北文華東方酒店舉辦，台北市長柯文哲出席致詞時強調，台灣的影片約85%在台北市拍的，開啟這個計畫的目的，一是公部門拋磚引玉，以小量投資帶動大量民間投資；第二是透過跨國合作，打開台灣影片的國際通路；第三則盼藉機把影片拍攝的數量和水準提高。

台北市電影委員會總監饒紫娟受訪表示，這項計畫站在補助的立場，就像現在投資1部電影400萬元，上映後當淨利達400萬元，台北市就停止分紅，只讓其他股東分潤，台北市不再參與分潤，就是站在輔導立場；但如果淨利未達補助投資的金額，也不會要求返還，所以才叫投資型補助。

饒紫娟說，這次辦理共10部影片遞件，選入其中5部；至於補助金額的標準，是看投資製作的規模以及投入金額，有時並非因製作金額少就給得少，也可能他找到的資金很多，就給得少。

至於估計產值會達3億元，饒紫娟表示「這個其實是保守估計」，像這次就有3部新加坡電影入選，包括新加坡電影委員會、新加坡政府，都有投資來台灣，已節省了許多製作費，這次台北市投資3千萬，但實際上已經有8.2億元資金在台拍攝。

另外，就是行銷全球的費用，饒紫娟說，這次有HBO加入，因此產值會更高，未來也很可能轉成其他動畫、遊戲，所有產值加起來絕對會超過3億元。

過去台北市曾補助《露西》的拍攝，饒紫娟說，那次是純補助，《露西》賺與賠我們完全無法分潤或有更高的曝光和參與度，這項純補助的計畫也暫停，這次就有更多參與，可以建議哪些場景應當在哪拍攝，藉此行銷台北，又能讓品質更好。