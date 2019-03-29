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新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA)」今天舉行上梁典禮，整體工程進度穩定超前3.3%，商城預計於明年3月完工營運。新北市長侯友宜今天表示，百貨商場結合最新科技的Zepp，進駐新莊，裡頭有表演、音樂跟劇場，可以說是生活娛樂的重要中心，帶動2000個就業人口，同時是帶動周遭經濟起飛的一個象徵，「明年這裡會變得不一樣，我們要看到新北市的經濟大大起飛。」

宏匯廣場包括三大特色，首先是導入智慧停車系統，除規劃約2500個汽機車停車空間，並提供鄰近新莊、泰山及五股共5里里民睦鄰停車優惠，更具備車位狀態顯示功能、自動車牌辨識及行車信號指示等智慧停車系統；其次為促進在地就業，優先提供20%工作機會予設籍新北市的市民，並設置約6000坪的智慧辦公室及創新商情中心空間。

第三則是多元化商業活動，商場空間達2.7萬坪，預計引進400個專櫃，除了日本Zepp海外第一個量身定做的表演場館「Zepp New Taipei」及美麗新影城已確定進駐外，並計畫引進日本國內最大規模的VR娛樂設施「VR Zone」，豐富新莊商業機能。

侯友宜今天到場為上梁祈福祝禱，他表示，Au捷運宏匯集團特別落腳在新莊，百貨商場結合最新科技的Zepp，商城內有表演、音樂跟劇場，可以說是生活娛樂的最重要中心，且集團投資將近45億興建，帶動2000個就業人口，更帶動周遭經濟起飛，相信明年完工後，屆時新莊副都心再加上捷運通車，會完全變得不一樣，可望能優化新莊生活機能，帶來龐大的產業效益，帶動新莊成為新北經濟發展重要核心。

新北市經發局補充，侯友宜上任後將招商視為重點工作之一，今年滬尾藝文休閒園區也預計6月落成，近8年來共創造約375億元的投資額、1萬5644就業人數，未來透過招商一條龍服務，也期望能持續與民間業者共同合作，預估2年內將可再創造200億元以上投資、2500個就業人數的亮眼成績。

新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA)」今天舉行上梁典禮，...
新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA)」今天舉行上梁典禮，整體工程進度穩定超前3.3%，商城預計於2020年3月完工營運。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今天到場為上梁祈福祝禱。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天到場為上梁祈福祝禱。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜為上梁柱鎖上金螺栓。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜為上梁柱鎖上金螺栓。記者張曼蘋／攝影
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新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA)」預計明年3月完工營...
新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA)」預計明年3月完工營運，商場空間達2.7萬坪，將引進400個專櫃。圖／宏匯集團提供
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經濟侯友宜

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