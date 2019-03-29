新北紀錄片獎入圍24部 首度有參賽者以VR模式拍片

2019-03-29 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



2019新北市紀錄片奬徵件，參賽數137件是去年2倍，再創新高，今天公布入圍名單，24部入選題材包括弱勢族群、土地關懷、環境保護、醫療、文化、歷史、音樂藝術、原住民及性別議題等等，今年首度有參賽者以VR模式拍攝紀錄片，進一步拓展新技術創作視野。

4月25、26將公開審片，選出12部優選影片，各提供1萬美元（約30萬台幣）拍攝奬金，並實質協助監製。後續半年拍攝及剪輯，將由專業紀錄片製片或導演指導完成，最後決審選出前3名，分別頒發10萬、8萬和6萬元奬金。

市府新聞局長蔣志薇說，新北紀錄片獎邁入第9年，今年報名影片是去年2倍，海內外不少紀錄片工作者都參賽，拍攝足跡遍及美國、印度、香港、日本、澳洲、緬甸及俄國，顯示不但主題刀元，地域也愈來愈廣，透過鏡頭帶來更國際化視野。

本屆和全球華人紀錄片提案大會（CCDF）合作，將從12部優選中提供3個名額，直接進入正式提案會，有機會與全球超過50名國際紀錄片製片者接觸，進軍國際發展。

CCDF總監蘇淑冠、獨立紀錄片工作者曾文珍、導演黃建亮、黃嘉俊及資深國際紀錄片製作人韓欣欣擔任評審。他們一致認為新北市紀錄片獎已有愈來愈多人參與，不僅報名數量創新高，參賽者身分也非常多元，從高中生到醫師、退休銀髮族，都用紀實鏡頭的感染力、穿透力分享周遭動人故事。