換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜27日將市府大樓換上新門牌，預計明年2月全市換成新式門牌。圖／截自「我的新北市」臉書 分享 facebook 新北市長侯友宜27日將市府大樓換上新門牌，預計明年2月全市換成新式門牌，但新門牌因配色問題，路名標示較不清楚，遭到大批網友痛批「浪費公帑，辨識度超低！」對此，新北市政府在臉書上，針對多數民眾可能有的3個問題再度解釋。

新北市門牌近23年沒有換發，不少已破損、字跡模糊，新北市長侯友宜27日為市府大樓換上新門牌，之後將從人口密集的板橋、三重、中和、永和、新莊等區開始更換，預計明年2月全市門牌更新完畢。但不少網友看到新式門牌卻不領情，紛紛大罵「新式門牌比舊的更看不清楚」、「顏色太多反而更亂」。

對此，新北市府在臉書針對3點再度澄清，表示新北門牌因為從民國85年就沒更換過，新北市升格後，有許多鄉鎮市改以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，但長時間下來，貼紙不但脫落，也大幅降低門牌的辨識度，因此，才會透過這次公開徵稿的方式，全面換發新北市的門牌。

市府重申，新團隊上任後，在首次的市政會議（今年1月2日）中就曾討論新式門牌，但因去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，如果中途更改反而會造成公帑浪費。

對於新式門牌的底色，市府回應，原來的設計者在設計新式門牌時的選色是藍綠色，但後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色。最後底色的變動是考量到門牌在戶外，會有長時間曝曬的因素，與原設計者討論後才決定微調顏色，絕對沒有顏色的意識形態。