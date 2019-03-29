2019新北市紀錄片獎24部入圍 關心議題多元

2019-03-29 13:54 中央社 新北29日電



記錄台灣中央山脈泰雅族的紀錄片「雪國」、串連太平洋和印度洋的音樂紀錄片「小島大歌」、探討台灣與離島海飄垃圾的「屠龍冒險」等24部片，今天入圍2019新北市紀錄片獎徵件。

新北市府今天公布24部入圍紀錄片獎名單，入選題材包括象牙塔風暴的人物故事、外公外婆的家庭關係、移工夫妻弱勢族群、土地關懷、海飄垃圾的環境保護、兄弟醫學生的奮鬥、族群文化傳承、歷史探索、音樂藝術、原住民及台灣首位出櫃男同志祁家威的性別議題。

入圍影片中，導演莎韻西孟拍攝的「部落地圖：雪國 Sqoyaw 」藉實際踏查台中環山傳統領域，走一趟祖先的來時路，探討不同世代對土地議題的想法與部落共同的記憶，盼望成為土地轉型正義的第一步。

這次初審邀華人紀錄片提案大會總監蘇淑冠、獨立紀錄片導演曾文珍、導演黃建亮、黃嘉俊及資深國際紀錄片製作人韓欣欣等5人評審，共同認為參加紀錄片獎者身分多元，已漸成全民運動。

入圍片子中，看透生老病死的住院醫師楊朝鈞，以第一線的臨床紀錄觀察到護理勞動環境問題，拍攝「南丁格爾」參賽。導演張楠紀錄中國南方出身低微的打工女孩，堅持藝術信念獨自對抗全世界的故事。

導演陳玟臻拍攝的「小島大歌」是少見的音樂紀錄片，紀錄從台灣到紐西蘭，從復活島到馬達加斯加，超過百位來自16個島國音樂，串起南島語族的歷史文化。

蘇淑冠表示，入圍影片主題多元，綜觀大歷史到小人物生命故事，到環境永續及文化傳承，共同特點都是期待以紀實鏡頭的感染力和穿透力，分享週遭動人故事，顯示台灣是孕育紀錄片的絕佳場域。

今年首度有以VR方式拍攝的紀錄片參賽，吳柏泓參賽入圍的「神乩」拓展了運用新技術創作的視野。

新聞局統計，入圍影片拍攝足跡遍澳洲、俄國等地，顯示新北市紀錄片獎除不限主題，故事的地域性愈來愈廣，透過鏡頭帶給觀眾更國際化的視野。

這些地域故事有澎湖與台灣的海飄垃圾、香港的小吃店、養蝦池的緬甸、賽鴿家族的台灣、古典音樂的印度、動畫夢的美國、與台灣關係密切的日本沖繩島。

市府新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎邁入第9年，前年報名87件、去年67件，今年參賽137件超出預期，顯見平台已是華人記錄片圈的指標，也吸引海內外的紀錄片工作者參賽。

24部入圍影片將於4月25日、26日公開審片，選出12部優選影片，每部提供1萬美元的拍攝獎金及監製的實質協助。並將從12部優選中，提供3個名額直接進入正式提案會，有機會與全球超過50位的國際紀錄片製片接觸，拓展國際發展。入圍影片公布在新北市紀錄片系列活動官方部落格。