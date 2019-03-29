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2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

竹子湖海芋季今天登場，台北市柯文哲出席開幕記者會，穿上青蛙裝下田採海芋。海芋季即日起至4月28日舉行，活動長達31天。

竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲下田採海芋。記者林伯東／攝影
竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲下田採海芋。記者林伯東／攝影
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竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲盛裝出席。記者林伯東／攝影
竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲盛裝出席。記者林伯東／攝影
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竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲（右三）穿上青蛙裝下田採海芋，並與...
竹子湖海芋季上午舉行開幕記者會，台北市長柯文哲（右三）穿上青蛙裝下田採海芋，並與熊讚和湖田國小師生合影。記者林伯東／攝影
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竹子湖海芋季今天登場，即日起至4月28日舉行，活動長達31天。記者林伯東／攝影
竹子湖海芋季今天登場，即日起至4月28日舉行，活動長達31天。記者林伯東／攝影
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海芋柯文哲北市

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