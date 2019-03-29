大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



停工即將屆滿4年的大巨蛋開發案，昨天首度進入台北市都審會進行審查討論，不過台北市都發局前局長林洲民昨在臉書上痛批，遠雄的遞件內容並不到位，並指市長柯文哲被蒙蔽了。對此，台北市長柯文哲上午受訪表示，所以昨天還是沒過，他也覺得，怎會審查前一天才交資料，難怪會沒過。

柯文哲說，他的態度是，不會刁難、也不會放水，遠雄要照規矩來；而且大巨蛋爭議太多，過不過，社會都有爭議，所以他的態度是開放政府、全民參與、公開透明，且網路直播，大家可以發表意見。但審查前一天才交資料