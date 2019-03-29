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免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

三重大台北都會公園內的「幸運草地景溜滑梯」，是近期熱門景點，適合連假親子共遊。圖...
三重大台北都會公園內的「幸運草地景溜滑梯」，是近期熱門景點，適合連假親子共遊。圖／新北高灘處提供
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清明連假即將到來，假期首日又是兒童節，新北市15個河濱自行車租借站在4月4日當天，可免費租借童車，新北市高灘地工程管理處也推薦三重大台北都會公園地景溜滑梯、大漢溪沿線堤防藝術長廊的河濱彩繪，親子可騎單車、野餐同樂，連假也不怕人擠人。

新北市高灘地廣闊，休憩設施多元，是親子共遊好去處，4月4日兒童節當天，新北市15個河濱自行車租借站推出免費租借滑步車及3號、6號兩款童車，鄰近華江自行車租借站旁的堤防上，沿打造藝術長廊，過去曾把「清明上河圖」升級為「新北上河圖」，融入新北地景地標，相當吸睛，是熱門打卡新景點。

近期高管處新推出「百蝦圖」、「瓮牅圖」以及「念奴橋」等彩繪作品，讓河濱彩繪總長增至2公里，「百蝦圖」是以齊白石百蝦圖為範本，加入新北名聞遐邇的本土萬里蟹，增加趣味性；「念奴橋」和「春江晚景」則是有別於先前復刻經典名畫的模式，以宋朝文人蘇東坡念奴橋、春將晚景等詩詞，配合意境加入插畫。

高管處也推薦三重大台北都會公園內有一座7公尺高「幸運草地景溜滑梯」，是北台灣唯一結合堤坡地形的遊戲空間，周邊還有磨石子滑梯、攀爬網等多項遊樂設施。

在重陽橋下的太陽地景共融遊戲場內，結合河岸地形設計遊戲空間，並以太陽、彩虹及雲朵做為地景元素。園區內除了能讓家長帶著小朋友來野餐外，還有親子可共享的太陽造型地景溜滑梯、適合一般成年人的體健設施及多項設施，行動不便孩童也能玩的搖滾飛盤，都是連假期間親子好去處。

親子自行車

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