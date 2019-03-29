台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運，動線複雜被許多人認為有如大迷宮，台北市府智慧台北車站計畫的「台北車站通」App設計廠商將在本月底、4月初推出「台灣車站行」AR（擴增實境）導航App，主打「跟著指標走，迷路不再有」，還能提供商家優惠、空位促銷等資訊，讓App不再只有地圖引導功用。

台北市府智慧台北車站計畫的現有的防迷路「台北車站通」App，透過2D地圖與藍牙Beacon技術定位用戶位置進行「室內導航」，上線至今1年，下載次數已達10萬，但因台北車站有不少出入口、空曠區難安裝藍牙Beacon，導航較不精準。

「台北車站通」App設計廠商亞旭電腦因此與工業局合作，利用工研院運算技術開發定位更精準的AR導覽App「台灣車站行」，4月起將推出測試版。

亞旭電腦說，「台灣車站行」是全台首見的AR室內導航App，實境指引相較精準，主打「跟著指標走，迷路不再有」，將來還能結合AR遊戲等方式，例如在實境畫面點店家招牌，可能跳出隱藏優惠券等，增加用戶與附近店家行銷活動的互動與趣味性，還能告知商家空位等資訊，讓App不再只有地圖引導功用。

亞旭電腦表示，Android版「台灣車站行」App預計月底或4月初上架，iOS版則在4月中推出，初期AR導航將包含台北車站部分台鐵與捷運的室內區域，還有周邊的K區誠品、Z區站前、Y區台北地下街。而R區中山地下街暫時只有中山站以南區段才有，加上南港車站的環球購物中心。

相較「台北車站通」移動到室外就無法定位，「台灣車站行」也追加室外地圖引導功能，可在藍牙定位與AR導航範圍外，透過GPS定位引導用戶前往車站，還能分享導航路線到其他通訊軟體，公車或軌道運輸班次查詢功能則增加發車前提醒。