智慧城市展外賓雲集 9首長參訪北市警局

2019-03-28 21:49 中央社 台北28日電



智慧城市展吸引超過42國、近1700名國際人士與會，其中9國城市首長今天特別參訪台北市警察局，對於北市警政CCTV系統建置成效讚譽有加，未來可望進行科技偵防交流。

市警局今晚發布新聞稿表示，2019智慧城市展26日開跑，共有來自42個國家或地區、近1700位國際人士與會，其中還有128位城市首長來台共襄盛舉。

為減輕基層員警負擔，市警局透過運用智慧科技創新打造「WORK SMART大平台」，協助員警執行各項活動維安任務，這次也榮獲智慧城市創新應用獎。

市警局說，台北市政府和台北市電腦公會今天特別安排各國嘉賓參訪，包括有9國城市市長或副市長及隨行人員等60餘人與會，由市警局局長陳嘉昌親自接待。

參訪內容除觀賞錄影監視系統（CCTV）簡介影片外，也到勤務指揮中心實際參觀監控中心系統，市警局表示，多國首長都對北市CCTV系統建置成效讚譽有加，像是犯罪率日趨下降、市民治安滿意度達80%為歷年最高等。

其中，拉脫維亞市長對於台灣警察體制特別感興趣；澳洲市長則對北市打擊犯罪專責隊刮目相看，多國首長都期待日後能和市警局交流科技偵防。

陳嘉昌表示，面對日新月異的犯罪手法，市警局除積極提升偵查能量外，也更新軟、硬體設備因應；同時，為因應跨國治安問題，國際警政交流也是必要合作趨勢。