鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市淡水東來大廈因被鑑定為海砂屋，有安全上的疑慮，新北市工務局依照相關規定，今發出東來大廈限期停用函，給予81戶住家3個月的緩衝時間，從7月7日以後停止使用。

工務局指出，東來大廈建築物損壞情況嚴重，又位在淡水市區，有如一顆不定時炸彈，嚴重威脅到住戶及用路人的安全，但考量到住戶搬遷、就業等因素，依照建築法77條及91條規定，在今日針對89位所有權人發出停止使用公文，讓住戶有3個月的時間可以搬家，但限期要求在7月7日以後停止使用東來大廈。

新北市政府表示，都更處近日已公告將東來大廈規劃成「都市更新地區」，並且成立「前進工作站」東來據點，包含城鄉局、民政局、社會局、區公所以及工務局，都會派員駐點，除了協助大樓加速都更外，給住戶準備搬家的3個月緩衝期間，加速媒合搬遷並處理相關問題。

若住戶因經濟或其他因素，沒辦法自行搬遷，市府也有配套措施，透過社宅媒合和包租代管方案，協助住戶搬遷，並在今年初辦理住戶說明會後，主動進行逐戶訪視。在多次協調後，目前只剩9戶住家有媒合的需求。

建於民國77年的淡水東來大廈為地上7層、地下2層的建築物，共有81戶住家，在2012年的時候被鑑定為海砂屋，並向新北市政府核備拆除重建，市府也多次出面協調改建，無奈因住戶意見分歧，沒有辦法達成共識。

但該大廈疏於管理維護又長期構造劣化，造成損壞情況日漸加劇，多次發生磁磚掉落等公安事件，其中最怵目驚心的，是在2年前學府路5號1樓進行室內裝修時，貨車載運砂石、磚塊等進場，卻釀成騎樓坍塌、地下室頂板鋼筋裸露的事件。