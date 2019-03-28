美容口足畫家獲全球熱愛生命獎章 回母校分享生命歷程

2019-03-28 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大里區私立青年高中校友、美容師口足畫家高淑專榮獲今年周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，她今天回母校，出席「挑戰極限．活出精彩」出版口繪自傳《媽媽嫁妝》嘉惠弱勢活動， 並與學弟妹分享如何身體障礙，透過口足畫揮灑人生的生命歷程，台中市教育局採購237本《媽媽嫁妝》，分送給台中各級學校，藉此傳遞高淑專的生命熱情。

「挑戰極限．活出精彩」出版口繪自傳《媽媽嫁妝》嘉惠弱勢活動今天上午在青年高中登場，高淑專回到母校分享《媽媽嫁妝》繪本內容，台中市教育局副局長劉火欽與周大觀基金會創辦人周進華也出席，並共同頒發全球熱愛生命獎章，肯定高淑專用母愛戰勝癱瘓、傳愛世界。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭律師表示，高淑專因一場車禍幾乎全身癱瘓，丈夫也離開了她，高淑專為了守護孩子，勇敢面對困難與挑戰，藉由口繪油畫創作，揮灑出自己在人生道路的嶄新一頁，以畫作述說著自身的生命歷程《媽媽嫁妝》，藉以鼓勵更多人開創生命無限的可能。

教育局說，《媽媽嫁妝》內容描述高女士的人生因車禍導致身體癱瘓，生活在一夕之間驟變，但為了守護孩子，她不僅勇敢面對，也透過兒女們的體貼與孝順，用母愛戰勝困難與挑戰。高淑專全球各界推薦2723位熱愛生命候選人中脫穎而出，獲得今年全球熱愛生命獎章，實為效仿學習的典範。