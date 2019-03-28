把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議員林燕祝今在議會質詢指出，台南一年用在日照中心經費高達1億多元，卻傳出有老人被當作生產工具，疑幫忙分裝中藥材，她批市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣。社會局表示，將要求該日照中心限期改善，若不願配合改善，將終止與該單位的契約。

林燕祝在質詢時拿出數張照片，有日照中心讓安置的老人戴口罩、帽子及手套，疑在分裝中藥材，甚至還到網路上宣稱有中藥師推薦，產品是養生聖品，協助銀髮者創業，形同把老人當作生產工具、推銷員。

林燕祝說，年紀80多歲的長者到日照中心是要被照顧，應該是學才藝，唱歌、娛樂，快樂過日子，不是被利用拿來生產賺錢，此種已收政府補助經費，卻未善盡照護責任，反而利用老人賺錢還大力促銷，主管單位應速處理。

台南市社會局會後調查，表示經查該日照中心確實讓接受日照服務的長輩，製作養生茶並公開上網販售，此養生茶的製作非屬日間照顧服務範圍，會依據長照服務法及特約長期照顧日間照顧服務契約，要求單位限期改善，若不願配合改善，將終止與該單位的契約。