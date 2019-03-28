淡水公所推企業防災 淡水一信簽備忘錄

2019-03-28 22:39 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區公所導入「企業防災」概念，淡水第一信用合作社簽訂「防災合作備忘錄」，共同促進地區防救災能力之提升。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區公所導入「企業防災」概念，今(28)日在地企業淡水第一信用合作社十分認同，與淡水區公所簽訂「防災合作備忘錄」，希望結合行政組織與企業能量，共同促進地區防救災能力之提升，並吸引更多企業加入淡水區防災工作的行列。

最近幾年，氣候變遷劇烈，極端氣候發生機率高升，民間企業對於救災工作總是不遺餘力的投入。因此新北市政府，近期更鼓勵企業參與地方防災事務，期盼能夠，形成密切的夥伴關係，並有助於災害防救工作推展。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區公所導入「企業防災」概念，使民間企業，納入防救災資源，建立公、私部門防災合作關係，而淡水第一信用合作社，為基層金融基石，在各項業務上積極求新求變，創新金融服務模式，獲得在地民眾堅定支持，

淡水一信副總經理劉啟超表示，長期以來致力於地方公益，並推動友善環境與回饋鄉里之企業社會責任，除了捐贈多台身心障礙者專用復康巴士，救護車、消防車等，對於防災，也希望為地方出一分心力。

此外，今天有許多市議員以及服務處主任，還有多位在地里長都到場出席，表示對企業加入防災體系的支持。

市議員鄭宇恩說，在日本有在地企業提供救災資源，是非常好的學習模式，而身為新北防災問政聯盟的一員，更樂見企業防災備忘錄的促成。

巫宗仁區長表示，藉由合作備忘錄的簽訂，公所可協助企業防災教育資源與參與，企業能獲得管道以贊助防救災所需資源，期盼透過這次合作模式，能拋磚引玉，吸引更多企業加入淡水區防災工作的行列。