三芝公所防災演練好逼真 員工體驗濃煙逃生

2019-03-28 22:39 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區公所佈置了濃煙教室與滅火器滅火的課程，讓員工親身感受火災發生的濃煙現場，要讓災害發生時能夠臨危不亂自救救人。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為讓防災避難演練更逼真，今(28)日三芝區公所邀請專業的教官，佈置了濃煙教室與滅火器滅火的課程，讓員工親身感受火災發生的濃煙現場，區公所期待透過平日裡為同仁門養成正確逃生避難觀念，要讓災害發生時員工能夠臨危不亂自救救人。

三芝區公所秘書室主任林立昉指出，每年都會辦理公所內的防災演練，今年特別請到教官來實際教導正確的逃生避難與使用滅火器，還有濃煙教室也是完全比照火災發生時的煙霧瀰漫及能見度，寫實的訓練讓同仁們每年都有不同的體驗。

看起來會令人窒息的濃煙從教室傳出，公所同仁們看了都有些卻步，在教官教導正確的濃煙逃生姿勢後，大家都壓低身體順利從後門逃生，另外滅火器的滅火訓練還有里長也來一起參加，讓演練與正確的防災避難知識擴及至里辦公室。

三芝區長林慶豐表示，透過自主訓練，培養公所同仁正確的防災觀念，另外也有資訊顯示，每年三四月的地震也是相當多，希望平日的演練做起來，同仁都可以在災害發生時自助助人。

最後還有消防隊員出動水管拉起水線，讓公所同仁感受水線灌救的過程，還有感受滅火可能需要的水壓力道大小，藉此建立正確的逃生避難觀念，也讓同仁知道當災害發生時該如何自救與救人。