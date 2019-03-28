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新北130位里長觀摩 福隆里環境讓人贊許

2019-03-28 22:39觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

新北市環保局在貢寮區福隆里舉行里環境觀摩會，七個區共130多位里長參加，大家對福...
新北市環保局在貢寮區福隆里舉行里環境觀摩會，七個區共130多位里長參加，大家對福隆里環境贊譽有加。 圖／觀天下有線電視提供
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新北市環保局今(28)日在貢寮福隆里舉行里環境觀摩會，七個區共130多位里長參加，除了觀摩彩繪圍牆，贊許環境美化外，新北市環保局也在場呼籲各里能積極爭取里內的環境認證，把巷弄乾淨、環境美化、公廁清新向等做改善，以積分的評分方式提供獎金，鼓勵里長推動改善計畫讓社區更整潔友善。

一台台遊覽車蒞臨，來自新店、蘆洲、萬里、深坑、石碇、坪林和貢寮共七個區，130多位里長來到福隆里，參與環境觀摩會，希望藉由里與里之間的交流觀摩，讓新北市各社區有個互相學習進步的機會。參觀福隆國小的彩繪圍牆及貢寮在地的海洋生物都被註記在這裡，讓各區里長都刮目相看。

蘆洲區里長聯誼會會長楊總仁表示，從蘆洲到貢寮參加觀摩會，感受到福隆這裡的明媚風光，以及清淨的生活步調，收獲特別多。

新北市環保局也在會中推動環境認證的方式，鼓勵各里將巷弄維持整潔暢通、花草做好標示讓環境美化、公廁保持清新乾淨、回收與環保再使用等面向，符合每一項評比上報環保局，便能累積積分爭取獎金和認證榮譽，希望各里能在自我評比中，找出可以改進的項目，讓社區更宜人美好。

貢寮區長施玉祥表示，貢寮區很榮幸受新北市環保局選作示範觀摩，新北市政府此次辦的里環境認證比賽，是良好的政策，除了能讓各位里長、志工動員起來，讓每個里變得越來越美麗，提升整個新北市的市容，更加深里民跟里長的向心力，為每個區域每個角落一起來打拚。

貢寮福隆

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